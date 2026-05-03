林逸欣名醫父親過世回顧影片感動660萬人 為滿足愛女頂樓設旗桿

林逸欣（左）從小就得到父親疼愛，會用很多方式陪她讀書。（欣宇宙音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕林逸欣從小生長在充滿愛的家庭，4月18日她摯愛的父親林春銘醫生因攝護腺癌過世，享年73歲，家人低調處理後事，直到4月底她才在社群公開父親離世消息，並分享在父親告別式上播放的回顧影片，短短兩天在臉書和Instagram的觀看人數已超過660萬人，不少人都感動噴淚。

過去林逸欣接受《自由時報》專訪曾分享許多父女間的溫馨互動，再次回顧，還是可以感受到林爸爸的愛，也難怪林逸欣期盼下輩子還是要努力找到父親，再次當他的女兒。

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林逸欣父親是台南知名腦神經內科診所醫生，診所賣的薰衣草精油膏也是熱門產品，在林爸爸過世後，近日不少民眾去排隊搶買，但很快就賣到缺貨。過去林逸欣接受本報專訪曾談到：「爸爸重視小孩成長，因此晚上不看診，要陪小孩。」小時候讀書，林爸爸也花很多時間陪伴林逸欣，她談到：「爸爸會陪我念書，我歷史很差，爸爸很會念書，他會自製手寫小卡陪我背重點。」

林逸欣（左二）希望下輩子還能找到爸爸（右二），再次成為他的女兒。（欣宇宙音樂提供）

回憶起童年往事，林逸欣談到哥哥上小學時，她看到學校升旗，跟爸爸說：「我也想升旗。」沒想到疼愛女兒的林爸爸真的有求必應，林逸欣笑說：「爸爸在我家頂樓做旗桿，滿足小孩願望，每天早上帶我到頂樓升旗，下午再去降旗。」

最近很多網友看了林逸欣分享的林爸爸告別式上播放影片，不少人都感動落淚，還有網友幽默提到，覺得很對不起自己的爸爸，因為看到林逸欣爸爸的影片所流下的眼淚，比為自己父親流過的淚還多。林逸欣則告訴大家，她會好好的，要把爸爸給她的愛與包容，好好的活成生命的一部分。

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