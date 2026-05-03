自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林逸欣名醫父親過世回顧影片感動660萬人 為滿足愛女頂樓設旗桿

林逸欣（左）從小就得到父親疼愛，會用很多方式陪她讀書。（欣宇宙音樂提供）林逸欣（左）從小就得到父親疼愛，會用很多方式陪她讀書。（欣宇宙音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕林逸欣從小生長在充滿愛的家庭，4月18日她摯愛的父親林春銘醫生因攝護腺癌過世，享年73歲，家人低調處理後事，直到4月底她才在社群公開父親離世消息，並分享在父親告別式上播放的回顧影片，短短兩天在臉書和Instagram的觀看人數已超過660萬人，不少人都感動噴淚。

過去林逸欣接受《自由時報》專訪曾分享許多父女間的溫馨互動，再次回顧，還是可以感受到林爸爸的愛，也難怪林逸欣期盼下輩子還是要努力找到父親，再次當他的女兒。

林逸欣父親是台南知名腦神經內科診所醫生，診所賣的薰衣草精油膏也是熱門產品，在林爸爸過世後，近日不少民眾去排隊搶買，但很快就賣到缺貨。過去林逸欣接受本報專訪曾談到：「爸爸重視小孩成長，因此晚上不看診，要陪小孩。」小時候讀書，林爸爸也花很多時間陪伴林逸欣，她談到：「爸爸會陪我念書，我歷史很差，爸爸很會念書，他會自製手寫小卡陪我背重點。」

林逸欣（左二）希望下輩子還能找到爸爸（右二），再次成為他的女兒。（欣宇宙音樂提供）林逸欣（左二）希望下輩子還能找到爸爸（右二），再次成為他的女兒。（欣宇宙音樂提供）

回憶起童年往事，林逸欣談到哥哥上小學時，她看到學校升旗，跟爸爸說：「我也想升旗。」沒想到疼愛女兒的林爸爸真的有求必應，林逸欣笑說：「爸爸在我家頂樓做旗桿，滿足小孩願望，每天早上帶我到頂樓升旗，下午再去降旗。」

最近很多網友看了林逸欣分享的林爸爸告別式上播放影片，不少人都感動落淚，還有網友幽默提到，覺得很對不起自己的爸爸，因為看到林逸欣爸爸的影片所流下的眼淚，比為自己父親流過的淚還多。林逸欣則告訴大家，她會好好的，要把爸爸給她的愛與包容，好好的活成生命的一部分。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中