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娛樂 最新消息

台南名醫林春銘辭世 林逸欣用精油延續父愛 購買方式曝光

〔記者王捷／台南報導〕台南市醫師林春銘辭世，藝人女兒林逸欣出面說明診所後續，她說父親看病到最後一刻，現在父親去修行了，診所因無醫師而停業，但為延續遺愛，將限量販售精油膏。能當父親的女兒是她一生最大的成就，她永遠父親眼中那位笑口常開的女孩，會好好活下去。

台南名醫林春銘辭世診所停業，他的女兒、藝人林逸欣承諾繼續販售精油延續遺愛。（記者王捷攝）台南名醫林春銘辭世診所停業，他的女兒、藝人林逸欣承諾繼續販售精油延續遺愛。（記者王捷攝）

林逸欣受訪時談到父親行醫精神，她說父親把病患當家人，即使最後自己也生病了，仍盡力救治病人到最後一刻，後來有一段時間，父親身體狀況沒辦法接診，也繼續販售招牌精油膏，雖然求診的病患還有許多，但現在診所已沒有醫師駐診，將正式停診，也感謝大眾相信她的父親、相信林醫師。

雖醫療業務終止，林逸欣為傳承父親的愛，而且生產工廠的產能也穩定，診所決定繼續販售林春銘醫師生前重視的精油膏。實體診所於每週一至週五下午三點開放購買；為服務外縣市民眾，官網於每週六中午開放訂購。目前每日限量供應200個薰衣草精油與100個香茅精油膏。

林逸欣感念父親視病如親，雖然診所停診，但依然繼續販售精油，同時提醒防範詐騙、黃牛。（翻攝自臉書）林逸欣感念父親視病如親，雖然診所停診，但依然繼續販售精油，同時提醒防範詐騙、黃牛。（翻攝自臉書）

針對市面亂象，林逸欣提醒，網路上有許多詐騙及黃牛，刻意抬高產品價格牟取暴利，如果被騙她會很心疼，呼籲購買前務必確認是否為官方網站與正版產品，如果買不到也不用冒著大熱天排隊，隔天再買也可以。

林逸欣說，能當林醫師的女兒是這輩子最有成就的事。父親將她教養成樂觀的女孩，她將父親離世視為去遠方修行，她承諾會帶著這份愛與溫暖，她永遠是父親眼中笑口常開的女孩，她會好好生活下去。

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