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娛樂 最新消息

香港富商尪急來台！吳申梅驚爆過勞燒肝病倒 做出「重大決定」

吳申梅燒肝做新專輯病倒。（喜上梅梢提供）吳申梅燒肝做新專輯病倒。（喜上梅梢提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「金曲甜美女神」吳申梅自創品牌「喜上梅梢娛樂」後首發單曲《外家》開出亮眼成績，讓她對音樂之路更具信心，火速投入下一張專輯製作，整體企劃與構思幾乎一手包辦，結合團隊集思廣益，全面升級音樂版圖。

新專輯從概念發想到執行細節，吳申梅全程參與，不僅親自投入創作，還常與團隊熬夜開會，力求每一個環節都到位。錄音進度目前已完成大半，但長時間高強度工作也讓她身體拉警報。日前她仍照常進錄音室配唱，當時就感覺環境偏冷，加上近期天氣忽冷忽熱，在連日陰雨與氣溫變化之下不慎受寒，最終重感冒。

吳申梅燒肝做新專輯病倒。（喜上梅梢提供）吳申梅燒肝做新專輯病倒。（喜上梅梢提供）

醫生檢查後忍不住提醒她：「最近用太多喉嚨了，是不是也熬夜？」讓她當場害羞點頭認了。醫生也叮嚀，即使工作無法避免，也要讓身體適度休息，「人不是機器，連機器都要休息」，這句話也讓她特別有感。她坦言，這段時間為了拚新專輯確實勞心又勞力，趁著勞動節假期決定先暫停腳步，好好調整狀態。

她也不忘貼心提醒粉絲，近期天氣變化大，「春天後母心」，在端午節前不要收外套和棉被，一定要注意保暖與健康。平時她就有固定找家庭醫生檢查身體，也會打維生素針保養，但這次仍因過度操勞中招，讓她更加警惕身體的重要性。

吳申梅香港富商老公Eric來台一起過母親節。（喜上梅梢提供）吳申梅香港富商老公Eric來台一起過母親節。（喜上梅梢提供）

生活面同樣充滿戲劇性。隨著母親節將至，富商老公Eric特地從香港飛來台灣，一起替吳申梅的媽媽「瑪莉姐」慶祝節日，她也提前為端午節做準備，擔心媽媽包粽子太辛苦，乾脆上網預購現成粽子，沒想到隔天竟收到「一整批」粽子，原來店家直接把剛包好的全數寄出，讓她哭笑不得。

吳申梅香港富商老公Eric來台一起過母親節。（喜上梅梢提供）吳申梅香港富商老公Eric來台一起過母親節。（喜上梅梢提供）

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