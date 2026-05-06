《VOGUE》出大包！安海瑟薇紅毯標錯人 台灣「洪小姐」一夜變國際巨星

《VOGUE》 分享安海瑟薇（Anne Hathaway）的紅毯美姿。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕一年一度的時尚盛事 Met Gala 才剛落幕，沒想到發生最狂大烏龍！全球時尚指標《VOGUE》雜誌在官方 Instagram 分享好萊塢女神安海瑟薇（Anne Hathaway）的紅毯美姿時，竟然手滑「標錯帳號」。數千萬粉絲點進去一看，出現的不是安海瑟薇，而是一位名叫洪Ｏ瑄的台灣女生，讓網友集體笑翻：「恭喜！台灣出了一位安海瑟薇。」

《VOGUE》擁有超過5000萬粉絲，昨（5）日發布安海瑟薇身穿黑色手繪禮服的絕美影片，卻將標記帳號「annehathaway」少打了一個「e」，變成「annhathaway」。眼尖網友發現，該帳號的主人竟然是名台灣人，瞬間引發 Threads 暴動，網友紛紛調侃：「一覺醒來變公主」、「這可能是她人生離時尚圈最近的一刻」。

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更搞笑的是，苦主洪小姐隨後在Threads茫然現身，直言那是她大學時期的照片，連自己都忘了有那個帳號，突如其來的「國際級流量」讓她哭笑不得。《VOGUE》雖已緊急更正，但這場意外已成為今年 Met Gala 最有趣的場外花絮。

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