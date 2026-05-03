立夏陽氣入命「旺15天」！ 12生肖「強運指南」一次看

立夏之後五行轉為火氣，不同生肖，用對地方，便能各個領域「小有所成」。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕5月5日（週三）將迎來24節氣中的立夏，命理專家提醒，從立夏銜接小滿的「黃金十五天」，是天地能量從「茁壯」邁向「小有所成」的關鍵爆發期，有人財運噴發、有人桃花滿載、有人事業順遂。

從陰陽五行的角度來看，立夏之後，春季的木氣完全轉為夏季的火氣。火主禮、光明、熱情、執行。此時人體的心火也跟著旺盛起來，精神狀態會比春天更積極、更有動力。這股火氣，用對了地方就是創造力與行動力，能幫助人們在各個領域「小有所成」。

請繼續往下閱讀...

研究幸運命理多年的菲菲老師強調，這段時間的能量走向，往往決定了整個夏季的基調，也影響著下半年整體運勢能否持盈保泰。

➤鼠│擴張人脈，謹慎守財！

．核心提醒：人脈帶動額外收入，但易因朋友或玩樂而破財，需守住錢包。

．運勢解析：這段時間社交頻繁，容易透過飯局、聚會或朋友介紹獲得意外賺錢機會。然而也要留意朋友借錢、合夥爭議或因請客玩樂花費過多。工作上有無形壓力的同時，也有長輩或年長者在暗中幫忙。感情方面，單身者桃花多來自交際圈，但較難穩定；有伴者需注意因朋友而忽略伴侶。健康留意睡眠不穩。

．開運小提醒：立夏至小滿期間，將「每筆意外收入的一成」存起來，不輕易動用。

➤牛│專研知識，副業進帳！

．核心提醒：學習運強，進修或考證照後能快速轉為實際收益，長輩是貴人。

．運勢解析：這段時間特別適合上課、讀書、考取專業資格，所學很快能應用於工作並帶來報酬，投資或副業也有機會進帳。需留意同事或朋友可能暗中比較，也別因為口直心快得罪人。感情上，有伴者與對方家庭互動佳；單身者易透過長輩介紹對象。健康留意腸胃。

· 開運小提醒：立夏至小滿期間，買一本與工作相關的書，每天讀十頁。

➤虎│落實創意，業外收益！

．核心提醒：靈感充沛且能落實，適合主導專案，但壓力與責任也隨之而來。

．運勢解析：這段時間腦中點子源源不絕，且能獲得主管或客戶的認可，將想法變成實際成果。同時可能有意外的業外收入機會，但也伴隨突來的壓力、挑戰或小人是非。感情方面，有伴者易因工作忙碌忽略對方；單身者容易對才華出眾者動心。健康留意頭痛、眼壓。

· 開運小提醒：立夏至小滿期間，將一個擱置的創意寫成具體步驟，並設定完成日期。

➤兔│展現才華，正財入袋！

．核心提醒：口才與才華突出，適合上台、談判、創作，正財因表現而提升。

．運勢解析：這段時間在溝通、簡報、寫作或表演方面特別亮眼，容易獲得掌聲。穩定收入會因為表現而增加，長官也容易賞識，有望獲得職位提升或重要任務。感情方面，單身者魅力上升，易吸引條件不錯的對象；有伴者適合一起學習新事物。健康留意喉嚨。

．開運小提醒：立夏至小滿期間，主動在會議中發表一個建設性的建議。

➤龍│職場角力，回報優渥！

．核心提醒：競爭激烈，責任加重，憑藉實力與團隊合作才能勝出。

．運勢解析：這段時間工作環境中對手強勁，任務難度高，容易被交付吃力不討好的專案。但只要扛住壓力、表現出色，實際的財富與職位回報非常可觀。切記不要單打獨鬥，善用團隊力量。感情上，有伴者需多溝通避免遷怒；單身者事業心重，無暇戀愛。健康留意心血管與運動傷害。

· 開運小提醒：立夏至小滿期間，請團隊夥伴喝一次飲料，凝聚向心力。

➤蛇│桃花人緣，本業穩定！

．核心提醒：個人魅力大增，容易吸引新對象，但職場需防口舌與競爭。

．運勢解析：這段時間單身者桃花極旺，對象可能來自工作或娛樂場合；有伴者需注意與異性保持適當距離。社交活躍，容易認識新朋友。職場上容易有流言蜚語或同事暗中較勁，低調行事才能避禍。本業收入穩定，但要小心說話直接得罪人。健康留意皮膚過敏或泌尿問題。

．開運小提醒：立夏至小滿期間，換一個新髮型或調整穿搭，放大魅力同時轉換磁場。

➤馬│職場貴人，正財平穩！

．核心提醒：長官信任、同事相挺，適合爭取任務，正財平穩但無驚喜。

．運勢解析：這段時間工作運勢順暢，容易得到長官授權與同事協助，適合團隊作戰。財運方面，正財平穩，無意外之財，也不適合投資冒險。可能有一點小額業外收入（如稿費、紅包），但非主力。感情上，單身者桃花來自職場但進展慢；有伴者關係穩定。健康留意肝火與失眠。

．開運小提醒：立夏至小滿期間，主動向上司匯報進度並感謝一位協助你的同事。

➤羊│家宅運佳，收穫贈與！

．核心提醒：適合處理房產或裝修，長輩資助機會高。

．運勢解析：這段時間家庭關係和諧，適合買房、租房、裝修或搬家，過程順利。長輩（特別是母親）可能提供財務幫助，也可能有意外的紅包或饋贈。需注意說話太直會讓家人不悅，也別在工作上過度批評。財運方面，正財穩定，額外收入來自家庭。感情上，有伴者適合討論未來居住規劃；單身者易透過家人介紹對象。健康留意腸胃。

．開運小提醒：立夏至小滿期間，整理家中一個角落（如書櫃或陽台），感受煥然一新。

➤猴│改革創新，獨鬥穫利！

．核心提醒：創意與行動力結合，適合推動改革，但過程壓力大、阻礙多。

．運勢解析：這段時間非常適合提出新制度、改革舊流程或開發新產品，但阻力不小，容易與上司或同事產生衝突。獨特的解題思路能派上用場，也有朋友或同事願意支持。不適合合夥投資，單打獨鬥的小專案反而有收穫。感情上，對另一半較為強勢，需多傾聽。健康留意胸悶、呼吸系統。

．開運小提醒：立夏至小滿期間，將一個反傳統的點子寫成簡單企劃，不必急著執行，先整理思路。

➤雞│金口致富，搶占先機！

．核心提醒：口才與溝通力達到高峰，適合談判、銷售、簡報，業績獎金可期。

．運勢解析：這段時間在需要說話的場合（如提案、談判、教學）表現極佳，容易說服他人、達成目標。學習運不錯，也有長輩支持，但需注意同事可能嫉妒或搶功。財運方面，正財因業績而提升，但偏財較弱。感情上，單身者容易在娛樂或工作場合擦出火花；有伴者適合一起看展。健康留意喉嚨、感冒。

．開運小提醒：立夏至小滿期間，準備一個精彩的自我介紹或開場白，讓每次對話都先聲奪人。

➤狗│扛責晉升，穩收回報！

．核心提醒：責任感被長官看見，承擔重擔後有機會升職，但競爭對手強。

．運勢解析：這段時間會被交付重要任務，過程辛苦，但只要扛住，表現會被肯定。同事、朋友可協助，但也代表競爭者不少。財運平穩，回報在於職位而非金錢。不同於龍（容易財位兼得），此運勢偏重於責任與競爭，實際金錢收益較不明顯。感情上，有伴者因忙碌疏於陪伴；單身者被動。健康留意肌肉拉傷。

．開運小提醒：立夏至小滿期間，將辦公桌清空，只留下當前最重要任務的資料，專注目標。

➤豬│正財平穩，學習運佳！

．核心提醒：情緒穩定，睡眠品質提升，正財平穩，適合調整生活節奏。

．運勢解析：這段時間朋友、平輩關係和諧，工作收入穩定，不適合投機。工作上有長官、長輩照顧，且學習運不錯。整體運勢平順，沒有大起大落，最適合把重心放在自我照顧——調整作息、運動、冥想。感情上，有伴者適合一起靜態活動；單身者不急於戀愛。健康良好。

．開運小提醒：立夏至小滿期間，每天早睡半小時，連續七天，感受身心恢復。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡

☆命理說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法