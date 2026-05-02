自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

拒當「天選社畜」！塔羅牌專家揭：3星座天生勞碌命

你是「工作狂」還是「勞碌命」？塔羅名師點名3星座天生放不下！（本報製圖）你是「工作狂」還是「勞碌命」？塔羅名師點名3星座天生放不下！（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕五一勞動節連休三天，但有人就是閒不下、放不下，總擔心收假返回工作崗位時，會有一堆事忙不完、做不完？

除了個性就是責任感太強、不擅拒絕，塔羅牌專家小孟老師指出，星座本身的天生性格也有所影響，以下3個星座不單是「工作狂」，也常因為求好心切而不懂得「放過自己」，淪為老闆眼中的「使命必達」苦情首選。

Top3♒水瓶座｜自我要求高，凡事一肩扛！

水瓶座在職場上擁有強烈的表現欲，不僅渴望展現才華，更不斷追求超越自我與他人。然而，這種「想贏」的衝動常讓你習慣性地將所有責任往身上攬，導致工作量過載，心情也隨之變得煩悶、壓抑。

．注意：別再把所有雜事都自己身上攬，放下過多欲求。有空時多去親近大自然，會發現人生還有更美好的事物值得投入。

Top 2♈牡羊座｜天生工作狂，成就感至上！

牡羊座是典型的行動派，常將工作視為生活重心，唯有在忙碌中才能感受到存在的價值與成就感。深信「不斷賺錢與工作」才是人生真諦，卻往往因過度操勞而忽略了警訊。

．注意：拼命三郎也要顧本錢！務必留意身體健康是否亮起紅燈，別讓賺來的錢最後都交給了醫院。

TOP 1♉金牛座｜勞碌命C位，最苦情代表！

金牛座堪稱「勞碌命」的代名詞，性格踏實、責任感極強，對於主管或同事的交辦事項總是使命必達。弔詭的是，正因為效率高、做得快，老闆反而會塞給你更多工作；加上不擅長拒絕，忙完公司忙家裡，簡直是從早操到晚。

．注意：要試著學會適時「說不」，否則你的體貼與負責，只會換來永無止盡的工作清單。

☆命理說法謹供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中