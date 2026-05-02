拒當「天選社畜」！塔羅牌專家揭：3星座天生勞碌命

你是「工作狂」還是「勞碌命」？塔羅名師點名3星座天生放不下！（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕五一勞動節連休三天，但有人就是閒不下、放不下，總擔心收假返回工作崗位時，會有一堆事忙不完、做不完？

除了個性就是責任感太強、不擅拒絕，塔羅牌專家小孟老師指出，星座本身的天生性格也有所影響，以下3個星座不單是「工作狂」，也常因為求好心切而不懂得「放過自己」，淪為老闆眼中的「使命必達」苦情首選。

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Top3♒水瓶座｜自我要求高，凡事一肩扛！

水瓶座在職場上擁有強烈的表現欲，不僅渴望展現才華，更不斷追求超越自我與他人。然而，這種「想贏」的衝動常讓你習慣性地將所有責任往身上攬，導致工作量過載，心情也隨之變得煩悶、壓抑。

．注意：別再把所有雜事都自己身上攬，放下過多欲求。有空時多去親近大自然，會發現人生還有更美好的事物值得投入。

Top 2♈牡羊座｜天生工作狂，成就感至上！

牡羊座是典型的行動派，常將工作視為生活重心，唯有在忙碌中才能感受到存在的價值與成就感。深信「不斷賺錢與工作」才是人生真諦，卻往往因過度操勞而忽略了警訊。

．注意：拼命三郎也要顧本錢！務必留意身體健康是否亮起紅燈，別讓賺來的錢最後都交給了醫院。

TOP 1♉金牛座｜勞碌命C位，最苦情代表！

金牛座堪稱「勞碌命」的代名詞，性格踏實、責任感極強，對於主管或同事的交辦事項總是使命必達。弔詭的是，正因為效率高、做得快，老闆反而會塞給你更多工作；加上不擅長拒絕，忙完公司忙家裡，簡直是從早操到晚。

．注意：要試著學會適時「說不」，否則你的體貼與負責，只會換來永無止盡的工作清單。

☆命理說法謹供參考☆

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