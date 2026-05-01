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娛樂 最新消息

《完全娛樂》開播30年！Lulu接掌主持「邀邱澤聯絡失敗」喊想再訪朴寶劍

〔記者林欣穎／台北報導〕三立都會台《完全娛樂》開播滿30周年升級改版，由「Lulu」黃路梓茵睽違10年重返主持崗位，化身主編領軍娛樂記者班底，棚景更全新打造為「娛樂編輯室」，將於5月20日起，每週三、四晚間10點播出。

Lulu黃路梓茵睽違10年重返《完娛》主持崗位。（三立提供）Lulu黃路梓茵睽違10年重返《完娛》主持崗位。（三立提供）

Lulu接掌主持《完全娛樂》正式進軍晚間10點時段，Lulu表示，有一種熟悉又有點小陌生的感覺，因為以前有主持過，在隔了一段時間之後，再次成為主持人，而且還是一個人要接下這個重任，覺得很謝謝《完娛》的信任、很謝謝三立電視。

她笑說這幾天剛好有回顧以前剛接《完娛》主持的樣子，忍不住覺得醜到、土到、胖到、現在覺得自己長大變漂亮啦。「製作單位當然竟然還願意用我，真的是少年巴菲特耶，這個節目看著我長大，現在長大的我回來了，我也希望把這幾年，我在外面吸取的日月精華跟能量帶回來！」

Lulu這幾年在外也認識了不少好朋友，她很希望大家有空可以一起來玩，說：「目前已有先聯絡了邱澤，但聯絡失敗，畢竟大家真的工作也很忙嘛。」至於有希望最想在節目中見到誰？Lulu許願則是能再次訪到朴寶劍。而節目新戰場是晚間十點，她說因為收視率真的是要天時地利人和，影響的因素實在太多，而且覺得談論收視壓力已經有點老梗，新一代的主持人不太會有這種壓力了。

Lulu覺得《完全娛樂》跟其他節目的受眾也有點不太一樣，它本來就有自己的風格，加上是娛樂新聞，會有很多很新的消息，而且更無厘頭，「我也很期待在節目上帶給大家的東西」，而節目中的新單元「娛樂編輯室」，她笑說不會給自己設限什麼樣的主持模式，反而像是跟這些新聞同在一起，跟著一起成長、一起轉變的感覺，覺得自己比較會像是一個「百變怪」，相信《完娛》不怕年輕的挑戰，也不會用老舊的思維去做這個節目，自己很期待會玩出什麼樣子。

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