楊麗花罕現身公開力挺乾妹妹！超珍貴畫作全放她家 被認證「最安全的地方」

楊麗花（左）現身力挺乾妹黃湘詅畫展。（黃湘詅提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「台灣歌仔戲國寶」楊麗花親赴欣賞藝術家黃湘詅「白雲傳承・水墨初心」畫展，她一現身會場，就先跟大家說：「黃湘詅這我乾妹啦！」楊麗花解釋從小看黃湘詅長大，一定支持她的畫展，家裡也收藏了很多她的作品。楊麗花也驚艷表示：「沒想到乾妹黃湘詅把每一張畫都畫得很美啦！藝術品就是這樣，越稱讚就越好，希望她再接再厲。」

黃湘詅出身水墨世家，自幼浸潤於「白雲堂」藝術體系。她的創作延續父親黃君璧對結構與氣勢的要求，畫面之中，山水、雲氣與熊貓交錯出一種既熟悉又節制的視覺語言，將傳統筆墨延伸至當代觀看方式。

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楊麗花現場點名一幅三聯屏名為「八熊嬉戲碧溪旁」的畫作，想要掛在家。（黃湘詅提供）

觀展過程中，楊麗花還現場點名一幅三聯屏名為「八熊嬉戲碧溪旁」的畫作，稱說：「這個要掛在我家。」楊麗花也說黃湘詅創作這些作品都要耗費相當長的時間、心力，就算要全部收藏也是得要割愛，就先收藏有緣的作品先。

看到作品「抱筍嚼玉香盈齒」時，楊麗花也對黃湘詅說：「這熊貓畫得好像妳，有兩個腮紅，好可愛。」一旁的觀展民眾發現是國寶楊麗花時，還驚呼的發出「國寶來看熊貓耶！」楊麗花還幽默回：「這動物園有展啦！」

楊麗花（左）現身黃湘詅辦的「白雲傳承・水墨初心」畫展。（黃湘詅提供）

同場出現的還有曾任東森房屋董事長、國光客運副董事長，現任中佳電力董事長王應傑與夫人胡寶莉，王應傑也與楊麗花分享自己和洪文棟也有交集。兩人同為增額立法委員，活躍於同一政治時期，還相互交換聯繫方式。

胡寶莉眼中所見，不只是楊麗花與黃湘詅的姐妹情深，而是一種近乎稀有的「承諾倫理」，也就是說到做到，在名利流動的場域裡，顯得格外奢侈。新銳導演劉維泰也在楊麗花的見證下拜師黃湘詅，並為其拍攝影片紀錄。

楊麗花與觀展嘉賓合影留念。（黃湘詅提供）

黃湘詅表示，其父黃君璧生前，與楊麗花的丈夫洪文棟家族交情深厚。長輩之間的連結，延續為下一代的相互扶持，她提到：「尤其是在我父親黃君璧過世後，楊姐在生活中對我照顧有加，也一直給予我很多精神上的支持，她把我收做小妹，她跟我說『妹妹你要努力、要加油，不要因為父母不在了，你就灰心了！』」楊麗花也以歌仔戲中的「忠孝節義」來勉勵黃湘詅，把對父母親的孝順，在事業上面、畫作上繼續努力下去。

楊麗花被問到會不會給黃湘詅創作的方向時，她說彼此常常見面，也會談到這些話題；她還說「有很多還沒公開的作品，現在都在我的家裡。」黃湘詅則回自己把父親黃君璧的字畫作品，放在楊姐家，就是最安全的地方。

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