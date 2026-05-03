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從銀座夜之女王到國師 《地獄占星師》原型讓人不寒而慄

戶田惠梨香高度還原故事原型「細木數子」。（翻攝自X）戶田惠梨香高度還原故事原型「細木數子」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕37歲日本女星戶田惠梨香主演的新劇《地獄占星師》自4月27日在Netflix上架後迅速引爆話題。這部改編自真人故事的作品，把鏡頭對準日本最具爭議的占卜師之一細木數子，也讓觀眾不禁好奇，這位被稱為「占星女王」的女人，真實人生究竟有多狂。

細木數子的人生宛如一部黑色電影。她出生於1938年，童年正值二戰動盪與戰後混亂，在匱乏與不安中長大，養成對金錢極度渴望與不服輸的性格。年紀輕輕便踏入社會打拚，從選美到進入銀座工作，一路建立屬於自己的事業版圖。

細木數子是日本話題性十足的占卜師。（翻攝自X）細木數子是日本話題性十足的占卜師。（翻攝自X）

她在東京經營夜店、咖啡館與俱樂部，逐步成為銀座知名人物，甚至被稱為「夜之女王」。劇中頻繁出現的銀座地標和光百貨鐘樓，正是象徵她當年的輝煌時期。

然而光鮮背後暗潮洶湧。細木數子的人生與黑道、高利貸、詐騙與各種醜聞緊密交織。21歲時她歷經婚姻破裂，還背負巨額債務，被黑道追債，但她竟在短短3年內還清所有債務，翻身成功，並找到占卜這條驚人商機。

從10幾歲開始就投身於創業的細木數子，在東京打造屬於自己的帝國，從夜店、咖啡館、俱樂部，成為銀座夜之女王。（翻攝自X）從10幾歲開始就投身於創業的細木數子，在東京打造屬於自己的帝國，從夜店、咖啡館、俱樂部，成為銀座夜之女王。（翻攝自X）

她創立的「六星占術」讓她聲名大噪，說話風格毒辣直接，甚至帶點威嚇感，卻反而吸引大量信徒。即便外界質疑她是詐欺師，仍有無數人爭相上門求算，讓她一步步建立起龐大的命理帝國。

劇中出現的奢華生活並非誇飾。白色勞斯萊斯、豪宅與歐洲血拚，全都是她真實人生的一部分。她從不掩飾過去的黑歷史，反而將其轉化為個人傳奇的一部分，讓人又敬又怕，她於2021年11月8日因呼吸衰竭去世，享壽83歲。

細木數子（右）當年陪伴國民歌手開記者會畫面。（翻攝自X）細木數子（右）當年陪伴國民歌手開記者會畫面。（翻攝自X）

《地獄占星師》幾乎百分之百還原當時場景。（翻攝自X）《地獄占星師》幾乎百分之百還原當時場景。（翻攝自X）

更驚人的是幕後細節。細木數子的養女細木KAORI透露，她曾將母親生前的名牌服飾與包包借給劇組使用，戶田惠梨香在劇中穿的竟是「本尊遺物」。但這次授權版權費竟然是0元，只因KAORI認為，比起金錢，更希望讓母親的故事被完整呈現。

她也分享母親曾說過的一句話「再多地位都買不到家人，這才是人生最重要的」，讓這位充滿爭議的女強人多了一層人性面。

《地獄占星師》全劇共9集，目前已在Netflix一次上線。從黑暗過去到權力巔峰，這段真實人生的戲劇張力，甚至比戲本身還要更加震撼。

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