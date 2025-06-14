放浪兄弟今會粉絲 長髮AKIRA撞臉基努李維

「EXILE」放浪兄弟AKIRA（左起）、橘KENCHI、SHOKICHI、TAKAHIRO、NESMITH、世界及佐藤大樹昨出席記者會，7人受訪有說有笑。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天團「EXILE」放浪兄弟今天下午5點將在新莊舉行首場粉絲見面會，AKIRA透露愛妻林志玲不一定會參加，因為3歲兒子正在日本參加歌唱發表會，看到影片的他非常感動，不過身為舞者的AKIRA笑說兒子比較喜歡唱歌，更希望他成為主唱。

AKIRA昨率TAKAHIRO、橘KENCHI、NESMITH、SHOKICHI、世界及佐藤大樹出席記者會，他昨現身松山機場，長髮、蓄鬍又戴墨鏡的造型，被媒體稱「很像基努李維」，AKIRA透露，因為電影角色需求才留長髮、蓄鬍，對於被說像基努李維實在很不好意思。

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昨在機場，AKIRA親切與一位身障坐輪椅的女粉絲合影，聽聞女粉絲聽了他們的歌曲而獲得力量，AKIRA很開心能透過表演為大家帶來力量，「放浪兄弟的歌曲陪伴大家一起成長，甚至有所安慰鼓勵，感受到身為藝人的使命感、責任感。」

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