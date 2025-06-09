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林俊傑尬唱A-Lin 變成兩片行走CD

林俊傑坐在跑車鋼琴造型移動舞台環場，還開放歌迷點歌。（翻攝自臉書）林俊傑坐在跑車鋼琴造型移動舞台環場，還開放歌迷點歌。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑昨晚順利在大巨蛋完成第二場「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」，邀請到金曲歌后A-Lin當嘉賓合唱，兩人都很會唱，A-Lin笑說：「我們就是兩片行走的CD。」

林俊傑完成大巨蛋演唱會，想把握和歌迷面對面的現場。（JFJ PRODUCTIONS提供）林俊傑完成大巨蛋演唱會，想把握和歌迷面對面的現場。（JFJ PRODUCTIONS提供）

JJ與A-Lin合唱《媽媽的娜魯娃》，這是他2009年的作品，歌曲中提到的「娜魯娃」為魯凱族語，意指「美女」或「寶貝」，象徵著對大地、山林、長輩和孩子的愛，這首歌也與A-Lin的阿美族原住民背景相呼應。

A-Lin加入「行走的CD」行列，當嘉賓展現唱功。（ 資料照，記者胡舜翔攝）A-Lin加入「行走的CD」行列，當嘉賓展現唱功。（ 資料照，記者胡舜翔攝）

雖然過去沒有合作過，但A-Lin曾翻唱JJ的《她說》，也讓JJ印象深刻，昨晚兩人合唱《有一種悲傷》及《失戀無罪》，都是A-Lin高點擊的經典歌曲。

JJ與A-Lin相識多年，他談到：「認識A-Lin已經很多年了，我記得當時她和我的大師兄阿杜合作音樂劇《愛上卡門》，給我的第一個印象就是『好能唱！』另外在某個慶功宴上，對她第二個印象就是『好能喝！』。」JJ還唱起《愛拚才會贏》，誇A-Lin是「三分天注定、七分靠打拚，真的是非常努力的歌手、公認的歌后。」A-Lin還說冷笑話，談到她若和JJ及告五人合組團就會變成伍佰（五俊Lin，伍佰本名吳俊霖諧音）。

JJ昨喊：「大巨蛋我們來了，好久不見台灣的朋友，能夠巡迴到大巨蛋，還是要感受你們的熱情。」另談到：「在音樂世界有安全感，音樂聖所有你們陪伴就會有靈感、正能量，大巨蛋成了我們的聖所，我要好好把握能跟你們面對面的現場。」

另外JJ對歌迷說：「大合唱好過癮。」並透露：「每次和朋友去KTV都叫他們不要點我的歌，不然好像在上班，但朋友每次第一首還是歌會點《小酒窩》。」JJ也在800萬打造的跑車鋼琴造型移動舞台上環場，帶來《記得》、《她說》等歌迷愛歌，並開放點歌。另外也獻唱《修煉愛情》、《不為誰而作的歌》等夯曲。

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