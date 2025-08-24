沈玉琳罹血癌找無病因 醫揭殘酷真相

沈玉琳罹患白血病，目前暫停演藝工作專心治療。（翻攝自沈玉琳臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕57歲電視主持人沈玉琳罹患白血病（俗稱血癌），目前暫停演藝工作專心治療，22日公開病程細節，他說：「白血病根本無法預防，它會有徵兆，但一旦徵兆出現，你就是得病了，就是要住院治療。」

對此，ICU醫師陳志金強調罹患白血病者做健檢也不一定能夠提早發現，他說日前有許多媒體和所謂的「專家」討論和猜測沈玉琳病情：吃得不健康、吃太多健康食品、應酬多、熬夜、工作量大、喝酒、B肝、猛爆性肝炎、多重器官衰竭、腦水腫......等等各種看似理所當然，卻似是而非的推論。

請繼續往下閱讀...

陳志金也指出沈玉琳選擇公開真相，破除這些種種的謠言，他說：「白血病根本無法預防，通常是因為貧血、出血、感染後，抽血檢查血球才會發現（再以骨髓檢查確認），跟有沒有注意養生？吃得健康不健康？有沒有應酬？有沒有熬夜？有沒有喝酒？都無關！也不會因為每年都去做高階健康檢查（磁振造影、電腦斷層、胃鏡、大腸鏡），它就不會發生！」

他最後表示，做健檢也不一定能夠提早發現，最重要的就是，有症狀、不舒服要去就醫！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法