娛樂 最新消息

工讀生特權向安芝儇索簽 球迷齊炸鍋：花錢還不一定有

中職工讀生向安芝儇討簽名引起爭議。 （高雄市運發局提供）中職工讀生向安芝儇討簽名引起爭議。 （高雄市運發局提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台鋼雄鷹韓籍啦啦隊員安芝儇擁有甜美外型及魔鬼身材，有著「最強外掛」的封號，來台後火速圈粉，多數粉絲想接近都必須買票進場，但近日卻有球場工讀生疑似在上班時，主動靠近安芝儇索要簽名，引起其他球迷不滿。事後，當事人也出面致歉。

南韓啦啦隊「最強外掛」女神安芝儇，近日與台鋼雄鷹赴台東棒球場舉行例行賽，從社群曝光的限動影片中可見，一名疑似中職工讀生的人，拿著毛巾與隊徽球，請安芝儇簽名，並與她合照同框互動，隨即立刻有網友網友在Threads轉發，並說：「真好！現在工讀生都過這麼爽，有花錢進場的球迷還不一定要得到，結果上班的還能要簽名。」

索簽風波越演越烈，有網友表示這位「陳姓工讀生」平時也會禁止其他人索取簽名，甚至阻止其他同事拍照，質疑他濫用特權，利用機會拍照趁機撈好處，甚至還有人翻出他疑似將球場贈品私下賣出的爭議。

隨後，這位陳姓工讀生透過個人帳號發文致歉，承認確實在工讀時間向安芝儇索取簽名，違反場務規定，強調「對於後續相關懲處，會概括承受」。

點圖放大header
點圖放大body

