娛樂 最新消息

謝震廷出現了！失聯一週驚爆日吞19顆藥嘆「活著好難」

〔記者邱奕欽／台北報導〕創作歌手謝震廷今（23日）突在社群發文，向外界報平安。他透露自己消失近一週，是因為精神藥物不小心吃完了，而他每天需服用約19顆藥物才能「正常」生活，為避免做出傻事，他只能逼迫自己長時間強制睡眠，因此中斷聯繫。他向外界致歉，也感謝朋友與另一半協助幫忙領藥。

創作歌手謝震廷今在社群發文，向外界報平安。（資料照，記者王文麟攝）創作歌手謝震廷今在社群發文，向外界報平安。（資料照，記者王文麟攝）

謝震廷坦言，醫師已多次提醒他藥量過高需要減藥，但他從親友口中得知自己再度因負面新聞被報導，且媒體誇大與散播不實言論，讓他只能「舉白旗投降」，心中感到無奈。他說，死亡的陰影十多年來始終盤旋耳畔，「光是活著，我就已經感到非常吃力。」

他進一步解釋，近期之所以再度爆出爭議，是因今年3月演唱會的Band Leader因生活壓力大，採取激進方式討薪。他坦言確實拖欠薪水，已盡力籌錢，包括變賣器材、吉他，甚至停下錄音改以開班授課，並持續陸續償還給工作夥伴，未來若再籌到錢也會額外補償。他說：「我真的非常努力，但此刻的我，真的沒有力氣了。」

謝震廷也澄清，外界謠傳他曾「刺殺前女友」並不實，他反問：「若真是如此，我還有辦法在這幾年發行新作品、舉辦演唱會嗎？」他強調不想再做無謂的解釋，「信我的人不必解釋，不信我的人更不需要浪費生命解釋。」最後他強調自己目前狀況穩定、按時服藥，只是覺得「活著很難、人性讓人失望」，並承諾會繼續努力還債，至於往後「就聽天由命」。

謝震廷貼文全文。（翻攝自臉書）謝震廷貼文全文。（翻攝自臉書）

