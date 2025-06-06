《雙J拚出輯》周董披頭四錄音室創作即興曲 蔡依林新歌MV今上線

周杰倫到英國參訪披頭四經典錄音室，靈感噴發即興創作。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲、陽昕翰／台北報導〕歌壇「雙J」天王、天后今年都要發片，「周董」周杰倫新專輯製作中，今先推出《即興曲》暖身；「Jolin」蔡依林的新專輯則搶先發行，首波主打歌《Pleasure》MV今天中午在YouTube上線，昨晚她分享洛杉磯練舞日常，還去看NBA，不經意認了對肌肉男很著迷。

蔡依林宣布新歌MV今天上線。（凌時差提供）

「認真工作、認真玩」是周董的生活原則，前幾天還和日本男神山下智久同遊京都，昨突然上線鋼琴演奏曲《即興曲》MV，網友開心留言：「幸福來的太突然！」

請繼續往下閱讀...

蔡依林發片倒數，赴美和肌肉猛男排練新歌舞蹈。（翻攝微博）

周董之前去英國錄製實境節目《周遊記3》，特別造訪披頭四聞名全球的「艾比路」經典錄音室，靈感大爆發即興創作，也讓當地錄音師聽了他的作品有「飄浮」的感覺！

當時周董一進入這間擁有90多年歷史的殿堂級錄音室就忍不住想要在這偉大的錄音室創作一首曲子，他談到：「有時候去到一個環境就會有一個氛圍，寫歌就是需要靈感。都去到了Beatles的錄音室，不來一首即興鋼琴創作怎麼行？」

周董上半年13支代言 4億入袋

周董遊京都，近期他的口香糖廣告則頻頻在台播放，另外走在台北街頭也有他拉著國際知名行李箱的超大廣告看板，事實上今年還沒過完一半，他手上已有13支代言，推估代言費近4億元。

依據周董代言資料統計，已曝光的包括全球性時尚品牌、行李箱、名錶、頂級保養品、跑車等，前陣子他還曾送自己代言的保養品給江蕙當禮物。另外周董的代言項目還包括口香糖、刮鬍刀、積木、電動車、零食等，廠商希望藉由他的人氣吸引買氣。

Jolin戰袍火辣 右手遮胸引遐想

周董新歌上線引起討論，Jolin昨則在社群釋出全新宣傳照，她身穿黑色勁裝，火辣戰袍深Ｖ開衩到肚臍，天后巧妙以右手遮住美胸，看來很有神秘感。Jolin預告：「命運的輪盤即將啟動，慾望面前一切小心。」

昨晚Jolin透過影片分享在洛杉磯練舞的日常，當時趁空朝聖NBA賽事，她表示：「每一個專注運動、打球的男生都很帥，就是眼睛吃冰淇淋的地方。」Jolin被經紀人問到新專輯中的概念「七宗罪」，看完球賽的她羞回：「色慾嗎？Lust Everyday.」不忘補充：「就很想要去碰一下，看他們手臂的肌肉有多結實。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法