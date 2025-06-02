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娛樂 最新消息

T.O.P暌違8年驚喜站台《魷魚遊戲3》 李政宰終局遊戲尬李炳憲

李炳憲（左起）、康愛心、T.O.P、朴成焄、李政宰出席Netflix「TUDUM 2025」宣傳《魷魚遊戲3》，預告遊戲進入最終章。（Netflix提供）李炳憲（左起）、康愛心、T.O.P、朴成焄、李政宰出席Netflix「TUDUM 2025」宣傳《魷魚遊戲3》，預告遊戲進入最終章。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝李政宰、李炳憲前天於洛杉磯參加Netflix年度盛事「TUDUM 2025」活動，正式宣布《魷魚遊戲》第三季將於27日上架，同步公開全新預告。在第二季領便當的T.O.P，暌違8年驚喜現身公開活動，狂吸粉絲目光。

李政宰和李炳憲在開場簡短自我介紹後，表示「我們從韓國帶了一些朋友過來」，接著邀請同劇的T.O.P、朴成焄和康愛心上台。演出饒舌歌手薩諾斯的T.O.P雖在第二季演出獲褒貶不一的評價，仍成功打響名聲；T.O.P表示：「相信大家對我出現感到驚訝，但這麼棒的活動，我當然不能缺席！」

T.O.P（左）時隔8年公開露面為《魷魚遊戲3》站台，右為同劇的朴成焄。（Netflix提供）T.O.P（左）時隔8年公開露面為《魷魚遊戲3》站台，右為同劇的朴成焄。（Netflix提供）

T.O.P在2017年捲入呼麻事件，退出團體BIGBANG，時隔多年是他首度正式出席公開活動。韓媒報導，業界人士透露T.O.P持續進行音樂創作，正準備製作新專輯。

★終局遊戲  27日登場

「TUDUM 2025」吸引全球粉絲熱情參與，備受矚目的《魷魚遊戲3》預告曝光跳繩、複雜迷宮等全新遊戲，李政宰打趣透露：「相信大家都有很多疑問，但英熙娃娃的男友哲秀並不善良，任何遊戲都將有結局，故事會在第三季正式結束。」

李炳憲意味深長表示：「成奇勳（李政宰角色名）誓言要停止比賽，但我飾演的遊戲操控者會有下一步動作。」演出跨性別者「賢珠」的朴成焄則說：「無論觀眾的想像是什麼，都將看到更多精彩的故事。」《魷魚遊戲3》將於6月27日在Netflix上架

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