娛樂 最新消息

73歲楊烈二度染上皮蛇 驚爆大病一場內幕曝光

楊烈今晚在台北戲曲中心開唱。（記者胡舜翔攝）楊烈今晚在台北戲曲中心開唱。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕73歲的金鐘歌王楊烈今晚在台北戲曲中心開唱，舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會，包括總統賴清德以及副總統蕭美琴都送了花籃致意。為了備戰演唱會，楊烈半年前就開啟「魔鬼訓練模式」，卻因體力不堪負荷，兩度罹患「皮蛇」帶狀皰疹，還感冒大病一場，非常賣力。

賴清德總統送花籃力挺楊烈開唱。（記者陽昕翰攝）賴清德總統送花籃力挺楊烈開唱。（記者陽昕翰攝）

演唱會上，楊烈特別選唱由日本歌手谷村新司作曲、林夕填詞的《自由路上》，大氣編曲墊高演唱會的格局；在音樂總監、台語金曲歌王荒山亮操刀下，更將《夜半路燈》、日文古曲《酒是淚或是嘆息》、經典台語《舊情綿綿》與西洋爵士《Fly me to the Moon》完美結合，呈現紮實的音樂底蘊。

楊烈以台語談到：「謝謝今晚這麼多的朋友，這麼多支持我的人能夠在一起，我有無限的感動，再一次謝謝，我準備了30多首歌要送給大家，請大家慢慢地聽，我盡量認真的唱完。」

楊烈今晚在台北戲曲中心開唱。（記者胡舜翔攝）楊烈今晚在台北戲曲中心開唱。（記者胡舜翔攝）

曾是游泳校隊的楊烈，年輕時受過高強度訓練，對於健身從不馬虎，這半年來的自主練習清單堪比職業運動員，每天超過5公里長跑，還有重量訓練、桌球，甚至揮汗擊打沙包。

楊烈更笑說怕吵到家人，白天不方便練唱，晚上則怕吵到鄰居，只好對著牆壁壓抑聲音唱歌，起初妻女都給他的歌聲打負評，讓他很緊張，後來越練越順，也慢慢找回歌唱的感覺。

