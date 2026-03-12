吳慷仁中國新劇要播了 曾被指「台獨」網關注後續

吳慷仁拍的第一部中國戲劇《危險關係》傳出即將播出。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕金鐘、金馬雙料影帝吳慷仁，去年進軍中國發展，造成不小風波。如今他拍的第一部中國戲劇即將播出，《危險關係》（先前名《執迷》）在網路上傳出將在3月30日於愛奇藝播出，另有網友指出可能3月中旬就會播出。由於《危險關係》拍攝過程中，吳慷仁受到外界質疑，網友對於他在劇中的表現，也特別好奇。

吳慷仁於2024年9月與中國經紀公司「壹心娛樂」簽約，之後便傳出與《後宮甄嬛傳》女主角孫儷強強聯手，合作演出新劇，過程中吳慷仁的政治立場也受到外界關注，甚至有消息指出孫儷憤而罷工。幾經波折後，該劇拍攝至今已花費1年半時間，終於傳來即將播出消息。

請繼續往下閱讀...

吳慷仁於2024年9月與中國經紀公司「壹心娛樂」簽約後，接的第一部戲就是和孫儷搭檔。（翻攝自微博）

吳慷仁轉往中國演藝圈發展後，被挖出曾經現身太陽花學運現場，被中國網友指為「台獨」，也影響到後續戲劇邀約。上月雖傳出章子怡自導自演電影《游過海岸一百米》想找吳慷仁、趙又廷、文淇演出，但消息曝光後，章子怡微博突然爆出追蹤因BL劇《逆愛》討論度極高的田栩寧，兩人互相關注，引起外界懷疑，吳慷仁會不會因立場風險爭議被換角。

因《危險關係》拍攝過程中，吳慷仁曾受外界質疑其「立場」，網友對於他在劇中的表現，也特別好奇。（翻攝自微博）

先前章子怡接受外界訪問時，提到自己的新電影還沒選好演員，網路上流傳的資訊不準確，間接否認與田栩寧合作，但吳慷仁是否參與演出，目前還無法確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法