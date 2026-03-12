自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳慷仁中國新劇要播了 曾被指「台獨」網關注後續

吳慷仁拍的第一部中國戲劇《危險關係》傳出即將播出。（翻攝自微博）吳慷仁拍的第一部中國戲劇《危險關係》傳出即將播出。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕金鐘、金馬雙料影帝吳慷仁，去年進軍中國發展，造成不小風波。如今他拍的第一部中國戲劇即將播出，《危險關係》（先前名《執迷》）在網路上傳出將在3月30日於愛奇藝播出，另有網友指出可能3月中旬就會播出。由於《危險關係》拍攝過程中，吳慷仁受到外界質疑，網友對於他在劇中的表現，也特別好奇。

吳慷仁於2024年9月與中國經紀公司「壹心娛樂」簽約，之後便傳出與《後宮甄嬛傳》女主角孫儷強強聯手，合作演出新劇，過程中吳慷仁的政治立場也受到外界關注，甚至有消息指出孫儷憤而罷工。幾經波折後，該劇拍攝至今已花費1年半時間，終於傳來即將播出消息。

吳慷仁於2024年9月與中國經紀公司「壹心娛樂」簽約後，接的第一部戲就是和孫儷搭檔。（翻攝自微博）吳慷仁於2024年9月與中國經紀公司「壹心娛樂」簽約後，接的第一部戲就是和孫儷搭檔。（翻攝自微博）

吳慷仁轉往中國演藝圈發展後，被挖出曾經現身太陽花學運現場，被中國網友指為「台獨」，也影響到後續戲劇邀約。上月雖傳出章子怡自導自演電影《游過海岸一百米》想找吳慷仁、趙又廷、文淇演出，但消息曝光後，章子怡微博突然爆出追蹤因BL劇《逆愛》討論度極高的田栩寧，兩人互相關注，引起外界懷疑，吳慷仁會不會因立場風險爭議被換角。

因《危險關係》拍攝過程中，吳慷仁曾受外界質疑其「立場」，網友對於他在劇中的表現，也特別好奇。（翻攝自微博）因《危險關係》拍攝過程中，吳慷仁曾受外界質疑其「立場」，網友對於他在劇中的表現，也特別好奇。（翻攝自微博）

先前章子怡接受外界訪問時，提到自己的新電影還沒選好演員，網路上流傳的資訊不準確，間接否認與田栩寧合作，但吳慷仁是否參與演出，目前還無法確定。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中