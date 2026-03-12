錦榮爆嚴重隱疾帥臉全毀！低調認愛「IQ140天才新歡」

錦榮（左）今擔任ICC台灣概念店一日店長。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕久未公開露面的錦榮，今（12）受邀出席ICC台灣概念店開幕活動，化身「最帥一日店長」。擁有混血深邃五官的他，看似占盡基因優勢，現場卻自爆深受「嚴重過敏體質」所苦，一旦觸發過敏原，全臉會瞬間腫成「麵龜」。

錦榮對特定的人工調味料有強烈反應，甚至曾發生過起床後腫到連經紀人都認不出自己的窘境。他直呼只要吃到一點點，隔天臉就腫到不能上鏡頭。化妝師遮不住，靠打光遮掩也沒用，真的沒法拍。

請繼續往下閱讀...

為了避免造成工作困擾，錦榮近乎偏執的自律。只要有工作在身，他便嚴格杜絕外食，僅靠水煮雞肉與蔬菜度日，飲品也只選純水或零卡可樂。他苦笑表示，如果不夠嚴謹，整個人就毀了，目前也正規劃進行過敏原檢測，希望能找出根治之道。

錦榮（左）患嚴重過敏，飲食極度自律。（記者潘少棠攝）

錦榮去年與韓裔美籍女星Kirstin Leigh五年情斷，今年正式返台發展，年初曾被捕捉到與一名長髮高䠷洋妞約會，今日他也鬆口感情狀態穩定交往中。錦榮盛讚女友是「Level 完全不同」的高智商才女，尤其驚人的記憶力讓他既佩服又壓力山大。「看過書後隨便考她，她都能精準背出內容。」錦榮自嘲記性差，常被女友考倒，導致現在兩人若有爭執，他都選擇無條件相信對方，「她問我不記得了嗎？我現在都回：『妳說得對。』」

兩人相處模式也相當獨特，女友的直言不諱曾讓錦榮一度尷尬。他分享曾精心準備驚喜禮物，對方卻冷靜回應：「謝謝你有想到我，但我真的不喜歡這個。」

這種不給面子的溝通起初讓他震驚，但錦榮現在反而愛上這種不必猜心、沒有誤會的模式，「雖然講話直白，但這讓我覺得關係非常穩定，甚至吵不起來。」現年41歲的他，也坦承目前交往都以婚姻為目標，希望能順其自然地邁入人生下一階段，組建家庭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法