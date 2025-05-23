晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》李李仁初戀憶往 衝高雄追愛

李李仁戲裡戲外都有段難忘的初戀往事。（記者王文麟攝）李李仁戲裡戲外都有段難忘的初戀往事。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

李李仁在公視台語台、華視新戲《拜六禮拜》中，飾演一位在婚姻困境中與初戀鍾欣凌重逢的角色。戲裡如此，戲外他也有段難忘的初戀往事。

他的初戀始於國中，當時他是學校風雲人物，曾擔任足球隊、田徑隊隊長，因貪玩不懂珍惜，兩人最終不歡而散。直到當兵時，這段感情仍讓他耿耿於懷，後來他輾轉得知初戀女友搬到高雄賣衣服，靠著一股衝動下買了張南下的車票，決定再給自己一次機會，親自去找她。

他其實並不知道初戀女友擺攤的確切位置，只能硬著頭皮在高雄後火車站一攤攤找，沒想到最後真的讓他找到了。那一刻彷彿偶像劇上演，彼此都嚇了一跳。對方問他：「怎麼會來？」他害怕熱臉貼冷屁股，嘴硬回了一句：「來找女朋友。」結果讓對方當場變臉。如今回憶起來，他笑說：「我那時只是抱著見老朋友的心情，青春不留遺憾嘛。」

這段初戀往事不只老婆陶晶瑩知道，他的一雙兒女也都知情。他坦言自己是個願意在孩子面前展現脆弱的爸爸。像是4年前送女兒赴美唸高中，當他離開女兒、轉身開車時，忍不住哭到不能自己，老婆看他哭得如此慘烈感到傻眼，沒想到這時汽車後座突然傳來更大的啜泣聲，原來是兒子哭著喊：「想姊姊。」

如今，2個孩子都在國外求學，大女兒荳荳在美國念大學，兒子小龍則在新加坡唸書，一家人雖然分隔各地，感情依舊緊密。女兒常打電話分享宿舍朋友每天都開Party的趣事，陶晶瑩總鼓勵女兒多參與、交朋友，而護女心切的李李仁，則常在電話那頭喊著：「不許去！」展現爸爸可愛又矛盾的一面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中