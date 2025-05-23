《人物專訪》李李仁初戀憶往 衝高雄追愛

李李仁戲裡戲外都有段難忘的初戀往事。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

李李仁在公視台語台、華視新戲《拜六禮拜》中，飾演一位在婚姻困境中與初戀鍾欣凌重逢的角色。戲裡如此，戲外他也有段難忘的初戀往事。

他的初戀始於國中，當時他是學校風雲人物，曾擔任足球隊、田徑隊隊長，因貪玩不懂珍惜，兩人最終不歡而散。直到當兵時，這段感情仍讓他耿耿於懷，後來他輾轉得知初戀女友搬到高雄賣衣服，靠著一股衝動下買了張南下的車票，決定再給自己一次機會，親自去找她。

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他其實並不知道初戀女友擺攤的確切位置，只能硬著頭皮在高雄後火車站一攤攤找，沒想到最後真的讓他找到了。那一刻彷彿偶像劇上演，彼此都嚇了一跳。對方問他：「怎麼會來？」他害怕熱臉貼冷屁股，嘴硬回了一句：「來找女朋友。」結果讓對方當場變臉。如今回憶起來，他笑說：「我那時只是抱著見老朋友的心情，青春不留遺憾嘛。」

這段初戀往事不只老婆陶晶瑩知道，他的一雙兒女也都知情。他坦言自己是個願意在孩子面前展現脆弱的爸爸。像是4年前送女兒赴美唸高中，當他離開女兒、轉身開車時，忍不住哭到不能自己，老婆看他哭得如此慘烈感到傻眼，沒想到這時汽車後座突然傳來更大的啜泣聲，原來是兒子哭著喊：「想姊姊。」

如今，2個孩子都在國外求學，大女兒荳荳在美國念大學，兒子小龍則在新加坡唸書，一家人雖然分隔各地，感情依舊緊密。女兒常打電話分享宿舍朋友每天都開Party的趣事，陶晶瑩總鼓勵女兒多參與、交朋友，而護女心切的李李仁，則常在電話那頭喊著：「不許去！」展現爸爸可愛又矛盾的一面。

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