汪小菲今補辦婚宴 李進良兩女作陪出席

汪小菲（右）與馬筱梅今在北京補辦婚禮。（翻攝自微博）

〔記者林欣穎／台北報導〕大S前夫汪小菲與「Mandy」馬筱梅今將在北京補辦婚宴，S媽昨在社群上發文，盼汪小菲婚後能夠愛她的孫子，並吐露自己沒辦法看外孫的悲傷心情，「沒經他們同意，近在咫尺我卻不能看，什麼世界、什麼法律。」

S媽堅強跟自己打氣：「我必須得把小女兒（小S）拉出來、我的女婿具（俊曄）也是要走出來！」也說希望汪小菲能夠好好愛大S用命生的孩子。網友們看到後都紛紛替S媽難過，留言為她加油。

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李進良特地飛往北京喝好友汪小菲喜酒。（記者陳奕全攝）

汪小菲與Mandy是透過小禎前夫李進良牽線認識，李進良昨飛往中國準備參加婚禮，女兒Emma也陪同參加。小禎昨出席活動被問及此事，她說女兒都18歲了，跟爸爸出遊很正常，並透露女兒這趟會去到19日才回台。

至於曾傳聞捲入李進良與小禎婚姻的「小三」田欣也會一起出席，小禎無奈說都已經過去了，現在各自生活，「我都已經放下了，你們還沒過去嗎？」小禎幽默表明對往事已不介懷。

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