晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

汪小菲今補辦婚宴 李進良兩女作陪出席

汪小菲（右）與馬筱梅今在北京補辦婚禮。（翻攝自微博）汪小菲（右）與馬筱梅今在北京補辦婚禮。（翻攝自微博）

〔記者林欣穎／台北報導〕大S前夫汪小菲與「Mandy」馬筱梅今將在北京補辦婚宴，S媽昨在社群上發文，盼汪小菲婚後能夠愛她的孫子，並吐露自己沒辦法看外孫的悲傷心情，「沒經他們同意，近在咫尺我卻不能看，什麼世界、什麼法律。」

S媽堅強跟自己打氣：「我必須得把小女兒（小S）拉出來、我的女婿具（俊曄）也是要走出來！」也說希望汪小菲能夠好好愛大S用命生的孩子。網友們看到後都紛紛替S媽難過，留言為她加油。

李進良特地飛往北京喝好友汪小菲喜酒。（記者陳奕全攝）李進良特地飛往北京喝好友汪小菲喜酒。（記者陳奕全攝）

汪小菲與Mandy是透過小禎前夫李進良牽線認識，李進良昨飛往中國準備參加婚禮，女兒Emma也陪同參加。小禎昨出席活動被問及此事，她說女兒都18歲了，跟爸爸出遊很正常，並透露女兒這趟會去到19日才回台。

至於曾傳聞捲入李進良與小禎婚姻的「小三」田欣也會一起出席，小禎無奈說都已經過去了，現在各自生活，「我都已經放下了，你們還沒過去嗎？」小禎幽默表明對往事已不介懷。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中