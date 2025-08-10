前立委洪慈庸暴瘦16公斤 網友指神撞臉「這些人」

洪慈庸成功減肥16公斤。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前立法委員洪慈庸離開國會殿堂後，專於經營家庭，同時也經常在社群分享自己的生活。最近洪慈庸開心在網路開箱影片，她透露自己從最顛峰的70公斤瘋狂剷肉16公斤，同時喊出自己就是網友心中「堅持健康本位的40+姐姐」。網友看到她曝光的照片，意外發現很許多名人、明星神撞臉。

洪慈庸曬出自己的體重變化。（翻攝自臉書）

洪慈庸先前公開表態支持大罷免，更分享自己管理身材的心得，她說自己先前體重達到人生巔峰的70公斤，透過運動、飲食管理甩肉成功，終於回到54公斤。

另外，洪慈庸也在髮型上做了大改變，燙了「復古羊毛捲」的她顯得更年輕，她本人也接連多日曬出影片，有品嚐優格、冰淇淋的開箱片，還有飲食心得，可見她本人對這個髮型也很滿意。

網友笑稱燙了復古羊毛捲的洪慈庸與女歌手孫淑媚有幾分相似。（翻攝自臉書）

由於洪慈庸發片連連，網友不斷留言，指「頭髮燙這樣好看」、「撞臉李多慧」、「要走陳菊風格嗎？」，不過，最多人覺得洪慈庸的造型其實比較像孫淑媚。

