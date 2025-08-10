晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前立委洪慈庸暴瘦16公斤 網友指神撞臉「這些人」

洪慈庸成功減肥16公斤。（翻攝自臉書）洪慈庸成功減肥16公斤。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前立法委員洪慈庸離開國會殿堂後，專於經營家庭，同時也經常在社群分享自己的生活。最近洪慈庸開心在網路開箱影片，她透露自己從最顛峰的70公斤瘋狂剷肉16公斤，同時喊出自己就是網友心中「堅持健康本位的40+姐姐」。網友看到她曝光的照片，意外發現很許多名人、明星神撞臉。

洪慈庸曬出自己的體重變化。（翻攝自臉書）洪慈庸曬出自己的體重變化。（翻攝自臉書）

洪慈庸先前公開表態支持大罷免，更分享自己管理身材的心得，她說自己先前體重達到人生巔峰的70公斤，透過運動、飲食管理甩肉成功，終於回到54公斤。

另外，洪慈庸也在髮型上做了大改變，燙了「復古羊毛捲」的她顯得更年輕，她本人也接連多日曬出影片，有品嚐優格、冰淇淋的開箱片，還有飲食心得，可見她本人對這個髮型也很滿意。

網友笑稱燙了復古羊毛捲的洪慈庸與女歌手孫淑媚有幾分相似。（翻攝自臉書）網友笑稱燙了復古羊毛捲的洪慈庸與女歌手孫淑媚有幾分相似。（翻攝自臉書）

由於洪慈庸發片連連，網友不斷留言，指「頭髮燙這樣好看」、「撞臉李多慧」、「要走陳菊風格嗎？」，不過，最多人覺得洪慈庸的造型其實比較像孫淑媚。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中