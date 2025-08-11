晴時多雲

娛樂 最新消息

還記得嗎？ 前主播劉海若腦死奇蹟復活現況曝光

前主播劉海若個性爽朗、大方，很多同業認為她是個可愛的人。（翻攝自臉書）前主播劉海若個性爽朗、大方，很多同業認為她是個可愛的人。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕已淡出螢光幕多年的前主播劉海若，當年在英國發生車禍導致腦死，後來她憑著頑強生命力甦醒過來，成為奇蹟。近日作家、前商週集團執行長王文靜在社群分享劉海若的近況，甚至想起當年劉海若發生意外，王文靜放下手頭工作，飛往英國。她也分享了幾年前和劉海若見面的往事。

劉海若當年專心看著老同學送給她的祝福。（本報資料照）劉海若當年專心看著老同學送給她的祝福。（本報資料照）

劉海若1996年加入TVBS擔任晚間主播、財經組副組長，後於2000年加盟鳳凰衛視認中文台節目《時事直通車》主持人、資訊台財經節目主編兼主播。劉海若是個爽朗的大女孩，能力也很強，2002年5月10日她在英國旅遊時，不幸遇上火車出軌意外重傷昏迷，在英國接受搶救期間，劉海若一度瞳孔完全放大，喪失自主呼吸，英國醫師懷疑她腦死。經過兩個多月的昏迷，劉海若終於甦醒，也被全球醫界視為奇蹟。

（左起）王文靜、劉海若、支藝樺三人碰面。（翻攝自臉書）（左起）王文靜、劉海若、支藝樺三人碰面。（翻攝自臉書）

王文靜表示自己兩度與劉海若同事，分別是商業週刊與TVBS，雖然兩人共事時間僅3年，但友誼卻不變。前幾年王文靜與劉海若相約吃飯，老友天南地北的聊天，聊到1997年香港回歸等等往事，度過一段美好時光。

