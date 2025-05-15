棒棒堂小煜 小杰身體因素免役

陳大天爆閃兵昨早遭拘提，與劉樸的婚事暫不受影響。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜、蕭方綺／台北報導〕威廉昨捲入逃兵風波，他表示自己是主動與警方聯絡，而其餘棒棒堂成員的服兵役狀況也引發外界關注，僅有小煜、小杰表態因為身體因素得以免役，其餘則未多做回應和說明。

小煜（左）因僵直性脊椎炎不用當兵，小杰因家族遺傳病史免役。

（資料照，記者潘少棠攝）

小煜前陣子受訪時已有透露自己因僵直性脊椎炎所以免役；小杰昨受訪時也說自己因有家族遺傳病史所以免役，且當時有去醫院做檢查，「早上電話一直響，大家都來問我威廉的事，但其實我不了解，要他們自己去處理，我們從上次表演完就沒有再見面了。」

請繼續往下閱讀...

陳大天和未婚妻劉樸同居，劉樸昨原定要參與經紀公司伊林娛樂的活動，但一大早目睹檢警突然來家裡搜索，帶走陳大天，內心忐忑不安，臨時取消出席，僅透過經紀人表示自己早已安排明飛往加拿大遊學1個月，不會因陳大天閃兵有所改變。至於婚事部分，她也透過經紀公司信誓旦旦表示感情不會受影響，仍維持年底登記結婚。

曾與陳大天合作過的馬力歐昨受訪時被問及此事，神情慌張強調：「我有當兵！」坦言看到新聞時也是嚇到，表示與陳大天只是工作上認識，並補充自己當年當了2年憲兵的役男，還以眼神示意「我們那年代逃兵根本不可能」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法