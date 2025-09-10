晴時多雲

娛樂 最新消息

4年姐弟戀告吹！ 謝欣穎認分手王柏傑：2個月沒聯絡了

王柏傑（左）、謝欣穎4年情已逝。。（資料照，記者胡舜翔攝）王柏傑（左）、謝欣穎4年情已逝。。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝欣穎、王柏傑合作影集《華燈初上》擦出愛火，2021年大方認愛，兩人經常公開放閃，去年底傳出姐弟戀告吹，她今（10日）出席腕錶活動，承認4年情已逝。

謝欣穎坦承與王柏傑分手。（記者潘少棠攝）謝欣穎坦承與王柏傑分手。（記者潘少棠攝）

王柏傑月底將迎36歲生日，謝欣穎在活動上被問是否會提前準備禮物？她竟回：「我已經跟他沒有聯絡了。」令全場傻眼。媒體追問感情狀態時，她也坦承與王柏傑分手，「對，大概1、2個月的事情了，沒事，我很好」，至於先前在社群分享的鑽戒照，她則聳肩表示：「那也不代表什麼意思啊！」

謝欣穎坦承與王柏傑分手。（記者潘少棠攝）謝欣穎坦承與王柏傑分手。（記者潘少棠攝）

謝欣穎與王柏傑交往期間，多次傳出求婚或分手消息，3月出席戲劇宣傳活動時，被問及感情狀態，她當時似乎不太想回，僅表示：「很好，謝謝大家關心，好像也沒必要跟大家說得這麼細，這是我們的私事。」當被問到與王柏傑是否還是情侶時，她以「是的」回答，認了兩人仍是情侶。沒想到半年後再出席活動，竟是分手消息，令全場傻眼。

謝欣穎坦承與王柏傑分手。（記者潘少棠攝）謝欣穎坦承與王柏傑分手。（記者潘少棠攝）

