小禎認愛小7歲鮮肉！「男方背景曝」昔曾上吳宗憲節目

〔記者林欣穎／台北報導〕小禎2019年與前夫李進良正式簽字離婚後，感情狀態備受關注，不過這6年間她雖傳過緋聞，但都對外強調雙方只是朋友，如今被拍到與小7歲、神似大谷翔平的廚師Alan約會，這次小禎罕見認了戀情，並表示想好好呵護這段關係，男方背景也隨之曝光。

Alan過去曾上過吳宗憲、吳姍儒的節目。（翻攝自YT）

小禎過去曾與小開丁春霆傳出緋聞，不過強調雙方只是朋友，每每被問及感情狀況小禎總是「穩定單身」的狀態，如今傳出新戀情受到大家祝福，小禎也形容男方是善良及有愛的人，「這也是我很想好好呵護的一段關係⋯也請各位善心大大們給我們一點空間好好的經營。」

據悉Alan外型帥氣高大，2016年還曾上過吳宗憲的《小明星大跟班》，當時他年僅24歲，還被形容激似吳克群，除了會做菜外還有好舞技，當時Alan也曾在節目上透露不排斥姐弟戀。

小禎大方認愛。（資料照，記者王文麟攝）

而小禎與佩甄主持Podcast節目《禎甄要CHAT內！》曾在某集暢談姊弟戀，對談中小禎還問男來賓會不會覺得「姐姐像江湖傳說『要不停』」、「不是啊，姊姊要不停，那代表年輕弟弟好用啊！」似乎小禎的姐弟戀早有跡可循。

