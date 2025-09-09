手機通聯、定位紀錄恐成鐵證！江祖平指控性侵 檢方已主動聯繫

今天下午傳出江祖平可能到士檢做筆錄的消息，直至傍晚5時10分左右，仍有大批媒體守在地檢署外，但遲遲未見江本人。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕藝人江祖平近期指控三立資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵、偷拍，爭議延燒多日，江女目前已決定全權交予律師處理，全案將進入司法程序。士林地檢署回應，至今尚未接獲律師的正式狀，但檢察官已主動與江祖平聯繫，將依辦案進度通知她完成相關程序。不過，由於涉及性侵案，士檢強調，不便對外透露具體進度。

有資深司法人員指出，為避免受害人反覆陳述造成二度傷害，將由檢察官直接製作筆錄。檢方後續會積極蒐集旁證，包括雙方手機的通聯、定位紀錄、對話內容等，若有道歉字句，也能成為關鍵佐證。不過，最具決定性的仍是生物跡證。

請繼續往下閱讀...

該司法人員分析，若強制性交罪名成立，嫌犯將面臨3年以上、10年以下有期徒刑；若查明涉及下藥性侵，刑度更將提高至7年以上。此外，若行為中涉及偷拍不雅影像，可能觸犯妨害性隱私或不實性影像等罪，均須由被害人提出告訴。

至於龔益霆父親、三立前資深副總龔美富，日前已為風波請辭，並透過聲明向外界致歉，強調一切交由司法調查釐清。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法