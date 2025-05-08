金賽綸家屬秀音檔 控金秀賢猥褻國二生

金賽綸家屬和橫豎研究所二度開記者會續咬金秀賢。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢、金賽綸風暴燒不停，金賽綸家屬昨委託律師、YT「橫豎研究所」金世義二度開記者會續咬金秀賢，公開金賽綸生前音檔，聲稱國二就和金秀賢發生關係；對此金秀賢公司發布3點聲明強硬回擊，直指音檔經AI偽造，並非事實。

音檔曝初夜給了金秀賢 並被拍下性愛照

金賽綸家屬於3月27日透過律師開記者會，主張金秀賢和未成年金賽綸交往，但金秀賢3月31日親自出面否認此事，更指對話經過變造，雙方攻防戰未停。

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昨記者會播出疑似金賽綸1月和友人的對話，她稱「國二寒假首次和金秀賢發生關係，覺得被利用」，揚言金秀賢將兩人性愛照發給自己，又稱他曾睡過其他女團成員，說她們身上有海帶味；金賽綸家屬認定金賽綸還未成年時，金秀賢就強行猥褻她，故對金秀賢提告違反《兒童福利法》。

金賽綸家屬代表律師提到，之所以開記者會，是因音檔爆料人A某於1日在美國遭兩名來自中國、韓國的不明人士襲擊，頸部被刀刺了9次，更在記者會上公開傷口照，直說是預謀犯罪。

金秀賢公司強調，女方家屬提出的證據皆經過偽造。（翻攝自IG）

YTR李鎮浩聲援金秀賢 指遇刺照從網路圖庫下載

針對記者會爆料，YTR李鎮浩開記者會聲援金秀賢，反駁金賽綸家屬公開的資料，表示是利用AI變造的「新型犯罪」，直斥A某是詐騙犯，「元數據分析顯示，該錄音內容均在金綸賽逝世後製作。」

金秀賢公司隨後發布3點聲明，稱A某曾向公司勒索金錢，因詐騙未果，轉而和橫豎研究所勾結，公開AI偽造的金賽綸錄音檔，公司也稱A某遇襲的照片同樣造假，無憑無據，在網上即可隨意下載。

金秀賢公司痛斥，記者會明顯透過偽造證據要讓金秀賢身敗名裂，計畫以違反《跟蹤行為處罰法》和《資訊通信網絡利用促進及資訊保護法》（誹謗罪）向橫豎研究所提告。

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