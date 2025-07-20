偷吃代價大！Coldplay演唱會上遭「抓姦」 科技公司CEO傳辭職獲准

羅子秦／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國天團Coldplay日前在美國波士頓開唱，意外成為「抓姦現場」，在「親吻鏡頭」捕捉下，科技新創公司Astronomer的CEO安迪拜倫，親密擁抱著同公司人事總監克莉絲汀卡伯特一起看演唱會，由於兩人都是已婚身分，被抓包外遇後續影響相當大，不少脫口秀節目都模仿兩人在演唱會現場被鏡頭拍到時，「快閃」躲藏的狼狽模樣，原本兩人遭公司停權調查，但現在有最近進展，傳出安迪請辭了。

安迪拜倫（後）在演唱會被抓包偷腥同公司女同事，現傳出他已辭職獲准。（翻攝自YouTube）

「一夕成名」的Astronomer公司表示，其執行長安迪拜倫已辭職，董事會於19日接受了拜倫的辭職，並表示將開始尋找繼任者。根據《紐約時報》娛樂版《Page Six》報導，Astronomer科技公司的一位代表回應：「Astronomer致力於秉承自成立以來，一直引領我們發展的價值和文化，我們的領導者理應在行為和問責方面樹立標竿，但最近，這一標準未能達到。」

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Astronomer公司並表示：「安迪拜倫已提交辭呈，董事會已接受。董事會將開始尋找下一任首席執行官，聯合創始人兼首席產品官Pete DeJoy將繼續擔任臨時首席執行官。」

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