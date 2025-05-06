陳奕迅日本開唱 西村由紀江購票支持

陳奕迅首次在日本舉辦演唱會，表示唱得非常享受。

（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陳奕迅上週六首度在日本舉行個人演唱會，選在橫濱頂級場館K-Arena演出，網路上一直傳出今年日本會有地震災難，演唱會後隔天早上更發生4.1級地震，問到有沒有擔心過？他笑言：「我一點也沒感覺到震動，就像我的演唱會Fear and Dream主題一樣啦，不要過分over thinking，未發生，別當真！所以從來沒有擔心過。」

陳奕迅（右）和西村由紀江在後台相見歡。

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安可規劃東瀛情懷歌單

陳奕迅為首次日本演出，於安可歌曲規劃「東瀛情懷歌單」：重新詮釋玉置浩二經典《Mr. Lonely X 愈想愈無謂》的雙語版本，驚喜獻唱1995年於日本錄製的出道代表作《遊離份子》，還選了改編西村由紀江鋼琴曲的《傷信》演繹。

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歷經全球159場演出，陳奕迅盛讚橫濱場館是「最佳音響聖殿」，讓他唱得非常享受，西村由紀江自行購票進場支持，主辦單位得知後，馬上邀請她到後台跟陳奕迅見面，西村對陳奕迅表示，觀眾席上聽到他提自己名字三次，非常感動。

香港歌迷則不停呼喚陳奕迅「返香港啟德（體育園）收官！」他則幽默回應：「晚點再說吧，我從來也不是那種第一時間更新手機型號的人，什麼時候換？哈哈，總會有一天換新型號的。」

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