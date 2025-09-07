江祖平怒控三立高層之子性侵第5天！「母女身心俱疲」曝最新進展

江祖平決定將一切交由司法。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕今（7日）是江祖平怒控前男友、三立資深副總龔美富的兒子龔益霆性侵後的第5天，她凌晨發聲，表示縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼，直言：「我更害怕的是，他們知道我住哪裡。」夜不能寐。剛剛透露目前現況，她指出雖然現在仍身心俱疲，「看著我媽媽擔心傷心，也並非我所願」，但她決定靜下心，聽從家人建議，讓律師接手後續，一切相信司法。

她感激這幾天所有人給的關心與支持，真心給她得到很大力量，她說經過了幾天的沉澱，雖然心中還是非常激動，但也不希望事件過度被延伸，導致失焦，決定讓律師接手後續。

請繼續往下閱讀...

江祖平相信司法。（翻攝自threads）

她真心希望藉由這次的事件，不要再有女生遭受這樣對待，「當然，你們與家人的鼓勵與支持，也是讓我可以繼續支撐下去的最大能量。」因此之後將會委託律師處理所有事，也會靜待後續律師的建議再作判斷。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法