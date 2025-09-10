恭喜！56歲吉田榮作升格新手爸 IG甜曬「牽小手手」照

日本男神吉田榮作今（10）在IG曬出寶寶小手手的照片，開心升格新手爸。（翻攝自IG、網路）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕90年代紅遍亞洲的日本男神吉田榮作今（10）日升格新手爸！吉田榮作2017年與小13歲女星內山理名因合作警匪劇《確證》譜出戀曲，並於2021年共結連理。他倆今日分別在個人社群公告第一個寶寶誕生的好消息，並曬出一張由吉田榮作牽著愛子「小手手」的萌照。

吉田榮作（左）2017年與小13歲女星內山理名因合作警匪劇《確證》譜出戀曲。（翻攝自BS-TBS）

吉田在PO文開頭寫道「很高興宣布這個消息」，並配上了一張藍天白雲的照片，「在這個晴朗的早晨，我們期待已久的第一個孩子出生了」，他還分享了寶寶的小手照片，並寫道「母子都很健康。我們手牽著手，克服了重重困難，現在我們的寶寶正在媽媽的懷里安然入睡」。

請繼續往下閱讀...

對於期待已久的第一個孩子的出生，吉田不忘幽自己一默：「我現在也當爸爸了。56歲了，還是個新爸爸，老了，哈哈。從現在開始，我計劃把這個新生命放在第一位，在兼顧妻子的健康和育兒情況的同時，也會管理好包括工作在內的生活。」

而愛妻內山理名的PO文則感性寫下，「就在我開始感受到秋天到來的時候，我成為了一名母親。」分享初為人母的心情，坦言「走到這一步是一段漫長的旅程，懷孕期間我既感到喜悅，又感到不安，所以我決定等到孩子平安出生後再宣布。」對於未來的復出計劃，內山也透露了些伏筆，她寫道：「一旦我適應了新生活，我就會重新開始發布我的日常生活」，不忘向粉絲喊話，「我希望大家能繼續支持我。」

吉田榮作在日本有「牛仔褲男神」之稱，在台灣的人氣一度不亞於木村拓哉。（本報資料照）

吉田榮作和內山理名於2021年11月宣布結婚。吉田榮作（56歲），1969年1月3日出生，神奈川縣人，1988年出演電影《空中的玻璃》出道，曾是亞洲紅極一時的男星，演歌雙棲，在台灣知名度頗高，當年人氣並不亞於木村拓哉；1995年與香港女神周慧敏曾經合唱浪漫指數爆表的《現在擁抱我》，並多次邀請周慧敏當演唱會嘉賓。

1995年，吉田榮作（左）與女神周慧敏曾合作《現在擁抱我》MV。（翻攝自網路）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法