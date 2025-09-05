江祖平控龔益霆「性侵罪」索賠1300萬元 狠嗆：他應該吃狗糧

江祖平的發文打算摧毀龔益霆。（翻設自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平連日在社群發文控訴三立資深副總龔美富的兒子龔益霆性侵大特女演員，並性騷擾電視台女員工。龔益霆昨發聲明指出他和江祖平曾交往過，讓江祖平火大秒反擊，連發數篇文痛罵。最新一篇是江祖平放話：「不管刑事或民事，我一定要索賠性侵罪，不多1300萬元，直接捐給流浪動物之家！」她怒罵：「因為龔益霆應該吃得到這些狗糧。」

還有篇是她揭露性侵細節，但因為她8月時都說龔益霆是性侵大特女演員，今凌晨再提性侵一事，她已不稱是「大特」的事，讓網友驚訝：「本來以為您只是吹哨者，沒想到也是受害者！」意外揭露她就是自己口中的「大特」女演員。

江祖平火大要告龔益霆性侵罪，打算索賠1300萬元。（翻攝自threads）

另外，她還加碼再爆龔益霆的狼爪除了幕後女性工作人員之外，也有女性牌咖受害。她說龔益霆有次打牌等其他兩位牌咖離開，直接將鎖定的女牌咖拉進房間，脫下自己的耳環、項鍊、手錶說：「就剩我們兩個，妳奶子超大我很喜歡，來當個牌友兼砲友吧！」對方當下立刻拒絕，還表明自己男友要回來了，龔竟稱「幹妳不要後悔喔」。對於這件事，江祖平聲稱自己有訊息跟人證，且當時兩人仍在交往中。

