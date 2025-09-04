晴時多雲

娛樂 最新消息

江祖平深夜爆性侵細節！趁女無意識「硬上後清乾淨」：情侶能這樣？

江祖平的大砲性格讓圈內人都稱她是「祖平哥」。（翻攝自IG）江祖平的大砲性格讓圈內人都稱她是「祖平哥」。（翻攝自IG）

江祖平的攻勢宛如潮水，一波接著一波。（翻攝自threads）江祖平的攻勢宛如潮水，一波接著一波。（翻攝自threads）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平連環爆指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆下藥性侵一名「大特（有台詞的特約演員）」女演員，並偷拍裸照，還傳訊息性騷2位電視台女同事。但龔益霆今發聲明否認，稱自己與江祖平自2024年10月23日開始交往，直到2025年8月31日分手，並指江祖平的說法「都是片面之詞與不實指控」，表示自己將全力配合司法調查。

但對於龔益霆的聲明，江祖平連番回擊。最新進度是她暗示性表示：「如果對方是在無意識的情況下，某某還硬上完之後清理乾淨，喔～～原來情侶可以這樣喔。」似乎再度影射性侵相關行為。

她還表示：「你封鎖我，我只能說『龔益霆』，還有沒教好的你父親『龔美富』。」言下之意似乎是指「既然你封鎖我、不回應，我只好直接公開點名你（龔益霆）的名字」，並把連帶責任一起推拖到龔美富身上。

而她今晚除了這一篇之外，第一篇反擊龔益霆聲明的，是隔空對他喊話：「不如我們一起去驗傷，我朋友都看到的你捶壞了我的房門。」並稱自己從一開始就只是需要一個真誠道歉，「但你對我說的髒話，比我拍戲時還聽得多。」

此外，podcast《百靈果》主持人凱莉還趁機在下方留言邀約江祖平上節目暢聊，她說：「辛苦您了，如果您有意願上我們的Podcast節目《百靈果》，讓更多人一起知道這些事情，歡迎讓我們知道。」

相關新聞
三立高層兒急撇性侵 江祖平秒反擊：不如我們去驗傷

江祖平控龔美富兒子拒道歉！對方竟回「她沒爽到嗎」

江祖平發不自殺聲明！點名三立資深副總龔美富：我曾把你當兄弟

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

