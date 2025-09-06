免驚！明天「白露」遇「血月」…12生肖「定調下半年」開運護持必做

適逢農曆7月期間，遇上「血月」全食，以及節氣交替的「白露」，不少人擔心，自己的一舉一動會影響下半年運勢。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕明晚凌晨（9/8）夜空將上演一場少見且壯觀的月全蝕「血月」，從00點27分月亮缺角變暗的「本影食」，到凌晨3點時57分復圓結束，月球轉為赤銅色「血月」的全食時間長達1小時23分，是未來15年內台灣可見血月最長的一次。適逢農曆7月期間，又遇上節氣交替的「白露」（9/7），不少人難免擔心，會不會因為自己一個不留意的錯誤舉動，招致下半年運勢受到影響？

對此疑慮，命理界氧氣美女鈴熙老師表示，秋意漸濃，「白露」帶來清涼與收斂，讓人心中容易冒出失落與離別的感受，而「月蝕」象徵陰陽失衡，讓潛藏的「情緒」被放大，特別容易感到不安與動盪，鈴熙老師簡單以三句話描述，「天地兩股力量交會，提醒我們：有人容易情緒煩躁；有人需要安定心神；有人正適合釋放與轉化。」

命理界氧氣美女鈴熙老師表示，天地兩股力量交會，提醒我們「心安心定」自然就能在天地變化中獲得好運護持。（鈴熙老師提供）

鈴熙老師強調，在這一週裡，12生肖會各自被不同的「情緒能量」影響推動著，「白露的節氣，提醒我們『收斂心性』；血月的紅光，則提醒我們要『釋放糾纏』。」12生肖雖各有挑戰，也各有出路，特別是在9/7這天，化志向為行動，「改變一個小習慣、完成一個小行動」，心安心定就能在天地變化中獲得好運護持，揮別上半年種種不順，為下半年注入新的希望與動力。

➤ 鼠

．運勢提醒：人際互動中容易多心，別人的一句話就讓你困擾糾結。

．生活提點：不宜逞強或爭辯，走出去散步曬太陽、整理書桌衣櫃，斷捨離，就能讓心清明。

➤牛

．運勢提醒：責任感加重，工作與家庭壓力同時湧現，分身乏術。

．生活提點：吃點熱食或喝薑湯暖胃，提醒自己「先顧好身體」。放慢腳步把事情分輕重緩急處理。

➤虎

．運勢提醒：耐心下降，容易因急躁與他人爭辯，好勝心強，情緒起伏大。

．生活提點：今天特別適合「暫停鍵」。當你想要爭論時，先深呼吸去洗把臉，或出門走走，喝杯下午茶，換個環境就能化解爭氣。

➤兔

．運勢提醒：情感回憶湧上心頭，容易陷入懷舊或情緒化，陷入內耗低能量。

．生活提點：建議傳訊息給一位曾幫助過你的人，用感恩的正向能量互動交流，能幫你轉移過度感性。

➤龍

．運勢提醒：太多事纏身，想做的、該做的擠在一起，內心疲憊，有心無力容易不耐煩。

．生活提點：今天適合「斷捨離」。把常用桌面清乾淨，或丟掉3樣不再需要的東西，讓正能量自然回流。

➤蛇

．運勢提醒：直覺特別強，但也容易想太多，心裡轉不完的念頭，猶豫不決，下不了決心。

．生活提點：給自己一個小小的「持續行動」，像是跑歩、澆花、擦桌拖地板，做些重複動作，能讓心安定做出明確判斷。

➤馬

．運勢提醒：工作或人脈有表現機會，但也容易操之過急，小心誤判，不急著做決定。

．生活提點：適合「停、看、聽」不要急著答應所有邀約或工作。今天適合與正能量朋友喝下午茶分享一本好書。

➤羊

．運勢提醒：家庭或感情問題多煩心，需要你多點耐心面對、或是先放下不急著處理。

．生活提點：主動交流準備一頓簡單家常菜，跟家人朋友共享，就是最好的安定力量。

➤猴

．運勢提醒：心思浮動，容易判斷失誤，吃力不討好，注意小人是非。

．生活提點：別把話講滿，留三分空間。可以收起手機不看訊息2小時，專注完成一件事，效率會提高。

➤雞

．運勢提醒：節氣交接酉月，本命能量放大，好的部分更有發展宜把握，不順的部分也會更明顯干擾。

．生活提點：要比平時早起，好好靜心吃頓豐盛早餐，開啟好運。晚上換上乾淨枕頭套床單，去除是非障礙。

➤狗

．運勢提醒：容易替別人著想太多，卻忽略自己需求而內耗，吃力不討好。

．生活提點：今天適合「給自己一點小禮物」，吃一頓喜歡的餐點，或買件新衣。

➤豬

．運勢提醒：靈感不斷，但太敏感，容易被別人情緒牽動三心二意，欠缺效率。

．生活提點：與其吸收別人情緒，不如自己創造好氛圍。整理房間、點檀香，或播一首輕快音樂，都能安定能量。

☆民俗說法僅供參考☆

【命理達人：鈴熙老師】

．專長：觀元辰、姓名學、八字、命盤解析、卜卦、身心靈療癒、牌卡占卜、深層溝通

．經歷：三十年命理專業和實務經驗；兩岸宮廟、泰國信仰交流顧問；東西方身心靈學習成長諮詢顧問、餐飲業規劃顧問、中道禪舞舞蹈家

