「龔美富」洗版全台！兒遭江祖平「點名涉性侵」全網罵翻衝熱搜第一

江祖平火大釋出加害者正面照及姓名。（翻攝自IG）江祖平火大釋出加害者正面照及姓名。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕三立資深副總龔美富今（4）日意外成為全台網路熱搜第一名！起因是女星江祖平連日怒揭電視台員工性侵黑幕，更直接公開加害者姓名與長相，外界驚覺她指控的對象竟是龔美富的兒子。事件曝光後，「龔美富」名字隨即竄上Google熱門搜尋榜首。

江祖平多日透過社群公開喊話，要求涉案者勇敢承認、出面道歉，但始終無人回應，她今天乾脆公布姓名，讓「龔美富」這3個字瞬間霸榜搜尋引擎。消息曝光後，不少網友憤怒留言痛批，「太誇張」、「靠背景就能掩蓋真相嗎？」怒火全面延燒，使「龔美富」成為全台最熱門的Google搜尋焦點。

對此，龔美富稍早做出回應，強調身為父親信任兒子，並表示「兒子已成年，如果真有做錯事，就應該自己面對並承擔後果。」他也重申相信司法會還給兒子清白。不過隨著事件不斷發酵，在輿論尚未平息之前，「龔美富」的名字仍穩居熱搜榜第一名，成為全民矚目的焦點，後續發展更受到全台關注。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

