娛樂 最新消息

19位台藝人仍轉發央視93閱兵 「這1女星」罕見未有動作

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陸委會日前提供文化部唱和中共的23名台灣藝人名單，目前已經完成約談與了解，陸委會更強調，往後若有台灣藝人轉發中國官媒《央視新聞》矮化國家主權貼文的狀況，將逐一依法處理。中國於今（3）日舉行九三閱兵典禮，央視新聞準時在微博發文，至今依舊有19位台灣藝人轉發，而在名單中的侯佩岑罕見未有動作。

侯佩岑這次罕見沒有轉發央視貼文。（翻攝自微博）

央視微博3日凌晨發文，台灣藝人林柏叡馬上第一時間轉發，隨後吳奇隆、伊能靜、舒淇、楊宗緯、吳慷仁、楊培安、王以綸、董又霖、陳昕葳、黃曦彥、文淇、顏人中、TANK、張庭、林瑞陽、蘇袀禾、黃安及歐陽娜娜等人也跟進。

央視新聞3日凌晨在官方發文，要求大家一起轉發。（翻攝自微博）

不過，曾經轉發「台灣必歸」、「台灣從來不是一個國家」、「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」等貼文的女星侯佩岑，這次卻罕見的未有任何動作，依舊神隱。

點圖放大
點圖放大

