〈2025 hito流行音樂獎最受歡迎系列入圍名單公布〉 魏如萱火併戴佩妮 蕭秉治力戰林宥嘉

Energy牛奶（左起）、魏如萱、蕭秉治作品都獲選hito年度十大華語歌曲。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 hito流行音樂獎」6月21日將在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，昨金曲歌后魏如萱、Energy團長牛奶以及蕭秉治出席宣讀「最受歡迎」系列入圍名單，這3組歌手的作品也都入選hito年度十大華語歌曲，其中包括Energy紅翻海內外的《星期五晚上》。

Hit Fm聯播網主辦的hito流行音樂獎提前公布hito年度十大華語歌曲，包括畢書盡《你留下的愛》、Energy《星期五晚上》、J.Sheon《你不用懂》、Ozone《一起看月彎彎》、林宥嘉《誰不想》、動力火車《催眠》、陳勢安《走心的歌》、蔡健雅《善良的我們》、蕭秉治《我對你的愛沒有盡頭》，以及魏如萱《你還是你嗎》。

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魏如萱的《珍珠刑》專輯被視為本屆金曲獎大熱門作品，她說：「我很用力做這張，能變成大熱門，非常開心。」她將和艾怡良、戴佩妮等人競爭hito流行音樂獎「最受歡迎女歌手」。

蕭秉治除了要和羅志祥、林宥嘉等角逐「最受歡迎男歌手」，他和鼓鼓組成的「GX」也入圍「最受歡迎組合」，要和同門Energy以及前輩動力火車等爭這項獎。

五月天的《任性》和告五人的《就說你想說的》將競逐「最受歡迎數位單曲」，受到五月天鼓勵再創歌唱事業「第二春」的Energy感謝歌迷支持，牛奶笑說：「我們只能靠『體力活』，下輩子也想當創作歌手。」

日前「Lollipop」棒棒堂合體站上高雄巨蛋表演，阿緯重現「大風車」舞技引起熱烈討論，同樣擅長「大風車」的牛奶表示：「很棒！阿緯很認真在做這事，對他們再出來第一次就有好成績很開心，這是良性競爭。」

歌迷即日起至5月11日為止可上Hit Fm官網及Hit Fm官方APP參與最受歡迎系列獎項票選，為喜愛的歌手應援。

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