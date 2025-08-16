晴時多雲

娛樂 音樂

蔡英文搶看江蕙！同場驚見台語大咖天后 台下看到淚崩

〔記者陽昕翰／台北報導〕「二姐」江蕙暌違多年重返台北小巨蛋開唱，昨晚前總統蔡英文現身朝聖，另一位台語天后龍千玉也自掏腰包買票入場，恰好與蔡英文同場欣賞演出。

龍千玉看了江蕙的演唱會充滿感動。（翻攝臉書）龍千玉看了江蕙的演唱會充滿感動。（翻攝臉書）

龍千玉感動表示：「一場等待許久的感動，願年歲靜好如歌。」江蕙先前經歷大病，這次復出開唱特別向粉絲喊話「我現在是健康寶寶！」讓龍千玉與現場觀眾都倍感安心。

龍千玉談到，演唱會首首經典，熟悉的旋律一響起，許多往事與情感都隨之湧現，她也忍不住拭淚。

江蕙（右）在小巨蛋開唱，蔡英文（左）到場支持。（翻攝臉書）江蕙（右）在小巨蛋開唱，蔡英文（左）到場支持。（翻攝臉書）

龍千玉感性分享：「每個人的感動點或許不同，但我們的共同點，就是這份深刻的情感。謝謝二姐，讓我們依然能在她的歌聲裡得到陪伴與力量。」更希望二姐的歌聲與堅韌，能繼續成為眾人心中溫柔又堅強的力量。

蔡英文最愛《博杯》！金鐘得主樂與「小英」同場看江蕙 大讚：最高標

