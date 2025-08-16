晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李珠珢10名保鑣護駕排場驚人 韓媒驚呼在台宛如大咖級明星

李珠珢在台灣的待遇引起韓網關注。（翻攝自IG/韓網NAVER）李珠珢在台灣的待遇引起韓網關注。（翻攝自IG/韓網NAVER）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢在台人氣居高不下，每回現身都能掀起粉絲追捧。她近期出席活動時，被發現隨行保鑣多達10人，龐大陣仗甚至登上韓媒版面，形容場面有如「頂流明星」般盛大，也讓不少網友驚呼：「完全大咖級待遇！」

李珠珢的高人氣不僅限於球場應援，她的社群影響力同樣驚人。韓媒指出，李珠珢的號召力已跨越運動圈，逐漸在流行文化、商業合作領域展現影響力，也因此才會出現如此高規格的保護行動。而這樣的現象也被外界認為，是台灣職棒啦啦隊正逐步進入更國際化的發展舞台。

韓國媒體形容李珠珢的排場有如女明星。（韓網NAVER）韓國媒體形容李珠珢的排場有如女明星。（韓網NAVER）

此外，李珠珢簽約時的合約金額也曾引起話題，高達4億4000萬韓元（約台幣1千萬），遠超過許多台灣職棒選手年薪。雖然8月出賽場次不如其他韓籍成員，引來部分粉絲抱怨，但經紀公司已出面回應，強調她的行程除了應援，還包含各種活動及工作規劃，並請外界耐心期待她後續的表現。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中