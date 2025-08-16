李珠珢10名保鑣護駕排場驚人 韓媒驚呼在台宛如大咖級明星

李珠珢在台灣的待遇引起韓網關注。（翻攝自IG/韓網NAVER）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢在台人氣居高不下，每回現身都能掀起粉絲追捧。她近期出席活動時，被發現隨行保鑣多達10人，龐大陣仗甚至登上韓媒版面，形容場面有如「頂流明星」般盛大，也讓不少網友驚呼：「完全大咖級待遇！」

李珠珢的高人氣不僅限於球場應援，她的社群影響力同樣驚人。韓媒指出，李珠珢的號召力已跨越運動圈，逐漸在流行文化、商業合作領域展現影響力，也因此才會出現如此高規格的保護行動。而這樣的現象也被外界認為，是台灣職棒啦啦隊正逐步進入更國際化的發展舞台。

韓國媒體形容李珠珢的排場有如女明星。（韓網NAVER）

此外，李珠珢簽約時的合約金額也曾引起話題，高達4億4000萬韓元（約台幣1千萬），遠超過許多台灣職棒選手年薪。雖然8月出賽場次不如其他韓籍成員，引來部分粉絲抱怨，但經紀公司已出面回應，強調她的行程除了應援，還包含各種活動及工作規劃，並請外界耐心期待她後續的表現。

