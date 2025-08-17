晴時多雲

娛樂 日韓

蒼井空AV引退吐露「最後悔的事」 自爆玩很大到處一夜情

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕AV界的傳奇女優蒼井空最近上節目，分享人生最大的失敗，就是在結束AV生涯之後，為了追求婚姻，卻反而到處玩一夜情，讓她覺得十分後悔。

蒼井空是日本傳奇AV女優。（翻攝自X）蒼井空是日本傳奇AV女優。（翻攝自X）

日本媒體報導，蒼井空在2002年以AV女優的身分出道，30歲時自AV界引退，她表示在離開AV界之後，因為對婚姻很是嚮往，積極參加相親、聯誼等「婚活」，常常流連於夜生活發達的東京港區，結果沒找到好對象，卻多次與一般男性發生一夜情。她解釋，其實自己並不是想追求性的解放，單純只是想要尋找結婚對象，但不知道為什麼最後都變成一夜情…喜歡的人不理我，覺得心理很沮喪，想透過跟陌生人發生一夜情，把沮喪的心情抹去。」

蒼井空強調，雖然發生一夜情的人數不到10個，不過她對於過去這一段荒淫的過去感到很後悔，因為在當AV女優的時期，私底下反而都只跟男友做愛，引退之後反而更放縱了，她認為自己成為了「最不想成為的那種人」。不過在2018年她與DJ交往一年半後結婚，2019年生下一對雙胞胎男孩，蒼井空強調現在非常幸福。

點圖放大header
點圖放大body

