影視聽中心慶賀大導獲獎 5月重映李安父親三部曲

郎雄（左）以《推手》拿下第28屆金馬獎最佳男主角。（國家影視聽中心提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕國際名導李安2月榮獲美國導演工會頒發終身成就獎，高呼「我生長在台灣」感動眾多影迷；國家影視聽中心為慶賀李安獲獎，將於5月推出他3部「父親三部曲」代表作，回顧他的創作初心。

李安（右二）在《囍宴》出鏡客串，妻兒也在片中軋上一角。（國家影視聽中心提供）

李安3部代表作分別為《推手》、《囍宴》和《飲食男女》；其中《推手》短短24天完成拍攝，發展出練太極拳的郎雄，被接到美國和兒子與媳婦同住的劇本，不僅票房開紅盤，還拿下金馬影帝、女配角和評審團特別獎。

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《飲食男女》親情刻畫移轉到父女關係。（國家影視聽中心提供）

《囍宴》聚焦同志為應付父母催婚，意圖假結婚拿綠卡的故事，尤其李安全家總動員，自己出鏡客串，妻兒也在鬧洞房戲軋上一角，蔚為話題。

李安今年2月獲美國導演工會頒發終身成就獎。（法新社）

《飲食男女》從父子關係刻畫移轉到父女關係。郎雄飾演圓山大飯店的大廚老朱，每週末等待楊貴媚、吳倩蓮和王渝文飾演的三姊妹回家吃飯，充滿文化底蘊、兼具通俗性的劇情，多年來仍被視為經典。

李安將父親不善表達情感、充滿威嚴的典型亞洲父親形象轉化成為創作養分，他曾自剖「『父親三部曲』都講老爸，有些對白就是我說過的話，許多都是我家的事。」

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