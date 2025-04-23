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娛樂 最新消息

〈讓我們藝起讀書吧〉林予晞看書解秘人類為何喜歡聽八卦

林予晞介紹平常喜歡看的《人類大歷史：從野獸到扮演上帝》，從書中獲取許多有趣的知識。（記者王文麟攝）林予晞介紹平常喜歡看的《人類大歷史：從野獸到扮演上帝》，從書中獲取許多有趣的知識。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

林予晞在影集《死了一個娛樂女記者之後》飾演在八卦週刊工作的記者，她因這個角色決定讀台北大學社會所，也分享自己的愛書《人類大歷史：從野獸到扮演上帝》，並提到這本書解釋「人類為何喜歡聽八卦」的原因，呼應了角色，相當有趣。

她從小就愛看書，直呼：「搬家最痛苦的事就是整理書籍。」像是上回搬家，她就寄了10多箱書到二手書網站，笑說：「我有時會上二手書網站看一下，發現收入很可觀，算是我每個月零用錢來源！」

推薦人類大歷史 攻讀社會所工具書

這回她介紹的《人類大歷史》厚達488頁，文字密度高，除了與她所讀的專業有關係，是她修課常備的工具書，也寫到了只有人類才有「八卦」原因。

書中寫到人類和其他動物的差別就是「人會相信虛構的事物」，林予晞用猴子當比喻，她說：「猴子手上拿一根香蕉，我們若跟牠協商先把手上的給我，等等給你三根，牠不會願意做，只相信自己看到的，但人類卻能被虛構的協議給說服。」

對八卦來由感興趣 喜歡挖掘事情成因

林予晞有顆社科腦袋，對於事物發生的因果，會想方設法抽絲剝繭找出發生成因，因此她對於「八卦」來由很有興趣，津津有味分享：「八卦對人類而言會顯得這麼重要，是因為它影響我們的生存，因為人類相信虛構的認知，才會相信八卦，人喜歡聽八卦是因為有安全感，比別人多知道一點。」這一點也能從17世紀航海大發現之際就延伸出來，因當時西方人向外探索，就是想比其他人知道更多。

而她也提到書中花了大篇幅講解資訊對於人類的重要性，因接收資訊讓人類和其他動物有所不同，只是資訊也能使人類成為好人或壞人，「若相信片面之言就做出決定，就是糟糕的人，告訴讀者要有能力挖掘事情背後的脈絡和目的。」

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