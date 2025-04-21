（人物專訪）異形之母加入星戰愛心大噴發 雪歌妮壓抑真感情

雪歌妮薇佛首度加入「星戰宇宙」，笑說拍攝《曼達洛人與古古》時要壓抑對古古的喜愛。（盧卡斯影業提供）

記者許世穎／東京專訪

星戰宇宙將於明年推出暌違7年的電影新作《曼達洛人與古古》，片中一大驚喜是被譽為「異形之母」的傳奇女星雪歌妮薇佛參與演出。她曾於《異形》、《阿凡達》等經典系列中橫跨多個龐大宇宙觀，如今終於加入《星際大戰》的銀河系，直說：「這些宇宙是逃離現實世界的美好方式，而且各自都有獨特風格。」

雪歌妮細數曾參與的科幻宇宙系列，直呼自己非常幸運，「我可以穿越這麼多光年，在這些宇宙中遊歷。」提到《星際大戰》，她語氣柔和表示：「我小時候就看這些電影了，感覺像穿越時空、回到童年那個以非常純真的方式愛著的世界。」

請繼續往下閱讀...

盧卡斯影業創意長戴夫費羅尼（左起）、導演強法洛、雪歌妮薇佛、佩德羅帕斯卡一同現身星戰慶典2025，搶先曝光明年重點電影《曼達洛人與古古》。（盧卡斯影業提供）

活動上雪歌妮自爆對片中「古古」深深著迷，受訪時笑說：「我想沒人能抗拒他的每一個小動作、小聲音。而且他真的很調皮，你必須時時刻刻盯著他才行。」她說演出時因角色設定必須壓抑本能、跟他保持距離，「我在演戲時不能表達我對古古的真感情，但我跟大家一樣，一喊『卡』，我就整個愛爆他！」

對於首度參與「星戰慶典」，雪歌妮除了表示榮幸，更說一直都很欣賞《星際大戰》，「這裡有熱情的粉絲、精彩的角色，而科幻題材總是在談未來、在談『人』本身，探討的東西太多太廣了，根本無止盡」，最後更感性說：「很高興科幻迷真的能理解科幻作品有多麼重要！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法