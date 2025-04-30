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小甜甜赴中打拚失敗回台！ 前夫揭「算計內幕」：單親人設包裝一切

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「小甜甜」張可昀去年將工作重心轉往中國，帶著女兒前往廈門直播帶貨，不過這碗飯不好捧，她為求流量不惜吞蛇吃蟲，卻仍不見起色，導致銷售成績不理想，有媒體爆料，她已黯然返台尋求工作機會。對此，前夫宋晉賢感嘆，「需要流量的工作做不來了， 難道不能去做一份實實在在的工作？」

小甜甜前夫宋晉賢揭露「算計內幕」。（翻攝自臉書）小甜甜前夫宋晉賢揭露「算計內幕」。（翻攝自臉書）

宋晉賢昨（29日）在Threads表示，從來沒有希望前妻小甜甜過得不好，因為這樣女兒也會跟著受苦。不過，他直言，「可憐之人，必有可恨之處」，認為小甜甜若是有狀況，應該要尋求專業協助，而不是在社群發洩，在同溫層裡求安慰。

宋晉賢指控，小甜甜用單親人設包裝一切，接著做出讓人搖頭的選擇，且一次次陷入循環。他喊話，「不需要用謊言去堆砌一個與現實不符的人設」，指出女兒從始至今，平日都是由保母全天托育照顧，表示不理解「哪來的早起送學、放學接送、假日才藝班？」

宋晉賢透露，小甜甜3月曾傳訊給他，詢問「要不要重新一起做女兒的爸爸媽媽？ 要的話，就放棄廈門紮根事業回台灣」，豈料，4月因為發展不順只能回台。見此，宋晉賢忍不住直呼：「天啊！這樣的機智與算計，若能用在真正對自己、對女兒負責的地方，該有多好？

宋晉賢無奈地說，「需要流量的工作做不來了， 難道不能去做一份實實在在的工作？」並誠懇喊話小甜甜，「加油， 真心的。

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