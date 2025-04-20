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娛樂 最新消息

温嵐蹬流蘇靴尬唱Marz23 陳華翻唱泰勒絲金曲飄仙氣 丁噹聯動AI辣妹放送情歌

陳華獻唱泰勒絲歌曲向偶像致敬。（記者王文麟攝）陳華獻唱泰勒絲歌曲向偶像致敬。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕昨晚多位女歌手在「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會上都精心打扮，温嵐瘦身5公斤，但她穿的銀色流蘇靴子也重達5公斤，自嘲：「走上台很不淑女。」

丁噹開心獻唱，也透露將再次唱上小巨蛋。（記者王文麟攝）丁噹開心獻唱，也透露將再次唱上小巨蛋。（記者王文麟攝）

丁噹首次結合5G及AI科技，與虛擬分身進行平行時空共演，直呼「很酷炫！」陳華則自爆：「很多人第一次看到我說我是『仙女』，其實我個性很火爆。」

温嵐（左）和Marz23合作愉快，希望還有機會合唱新歌。（記者王文麟攝）温嵐（左）和Marz23合作愉快，希望還有機會合唱新歌。（記者王文麟攝）

温嵐除了帶來經典歌曲《屋頂》，也與Marz23重現過去莫文蔚與柯有倫男女對唱金曲《愛死你》，大讚他：「聽你唱歌我呆住，你的聲音讓我全身起毛球，從饒舌轉成吼腔，很厲害。」Marz23則說自己是「迷弟」，很榮幸可以幫她彈吉他，「感到很暈！」

丁噹獻唱《我愛他》等歌曲，還下指令幫她的分身換上貓咪手套，相當可愛。會後受訪談到和星座專家唐綺陽見面笑說：「像失散的姊妹，非常有默契！」也透露唐綺陽分析她運勢時說出：「妹，妳太辛苦了，選擇這麼難的人生。」

陳華翻唱泰勒絲《Love story》致敬偶像，這次主題是花朵跟生命力，就選了自己很喜歡的泰勒絲作品。

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