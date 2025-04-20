《猜猜我是誰解謎》小助理變台語天后 龍千玉感恩貴人鳳飛飛

龍千玉有歌壇公務員的封號，每年都會固定推出專輯。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

63歲的台語天后龍千玉出道超過40年，國中就有星夢的她，受到鳳飛飛的提攜才有機會入行，她15歲就住進鳳飛飛的家裡半年，擔任小助理跟著跑活動，提到鳳飛飛的待人處事是她永遠的好榜樣，「鳳姐很有肚量，對父母親很孝順，對粉絲更是好，所以當我有了成績，也希望能提拔更多的人。」

已故天后鳳飛飛（前）是龍千玉人生最大的貴人。（豪記提供）

★離開阿鸞姐姐的羽翼 單打獨鬥闖歌壇

龍千玉的父親生前在基隆開設宮廟信義堂，當年鳳飛飛、豬哥亮等圈內大咖都是信徒，因此龍千玉很早就與鳳飛飛熟識。

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從小就熱愛唱歌的龍千玉，國中還沒畢業就自己跑到歌廳找駐唱工作，卻被爸爸極力反對，她說：「小時候我爸爸幫我算命排過八字，說我很適合走這條路，可是會過得很辛苦。」

龍千玉（前排右）分享童年時與父母、弟弟的珍貴合影。（豪記提供）台語天后龍千玉曬出稚嫩的學生照。（豪記提供）

只是龍千玉當年堅持要唱歌，氣到離家出走，幸好鳳飛飛站出來力挺，甚至願意給她學習的機會，終於才讓她的家人安心。

龍千玉受到鳳飛飛的提攜，才有機會上電視節目，更到秀場駐唱暖場，她私下都稱鳳飛飛是「阿鸞姐姐」，直到鳳飛飛結婚嫁到香港後，她開始單打獨鬥闖歌壇。

★歌壇公務員當老闆 自創保養品牌

沒有了鳳飛飛的陪伴，龍千玉笑稱日子真的不好過，她曾以本名「江玉琴」發行多張國語專輯，出道8年多成績卻沒有起色，讓她一度好沮喪。

龍千玉國中時期拍攝的大頭貼，當時就對歌唱很有興趣。（豪記提供）

龍千玉透露，直到她把藝名改成「龍千玉」發行台語專輯，靠著一首《不如甭熟悉》打開知名度，「很感謝我的唱片公司豪記唱片，就是因為這首歌，我終於又有機會被大家認識。」

龍千玉至今發行了超過50張專輯，幾乎每年都發片的她，有著「歌壇公務員」的稱號，今年也發行了專輯《尚水的愛》，63歲的她累積許多音樂作品，更挺過人生的逆境，包括愛女猝逝以及兒子車禍墜谷的意外。

龍千玉當年出道，先以本名江玉琴發行國語專輯。（豪記提供）龍千玉年輕時在秀場的造型非常華麗有型。（豪記提供）

如今挺過低潮，龍千玉淡然說：「人生真的太無常，我們都要好好珍惜，努力把握每一天。」她近年更開創副業，自創保養品牌瑞漾，還有寶貝兒子去年已在國外結婚，讓她滿是感恩，也稱不急著當阿嬤，不想給媳婦壓力。

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