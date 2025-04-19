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林予晞和温貞菱冰島裸奔 彷彿冰雪女王

林予晞難得穿上BRATOP，自認是晚禮服之外的大尺度穿著。（記者胡舜翔攝）林予晞難得穿上BRATOP，自認是晚禮服之外的大尺度穿著。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺、侯家瑜／台北報導〕宥勝上週拍影片打算復出遭炎上，引爆輿論炸鍋，不僅民眾反彈，大牙和隋棠等人也挺身反對，隋棠更砲轟「你不是普通的罪犯」，6天後他宣布未來不再以「宥勝」的名義進行任何活動。林予晞、小禎都曾和宥勝合作戲劇，兩人昨分別出席活動，被問此事，林予晞認為社會觀感明顯，毋需再多言；小禎語氣堅定說：「只要牽涉到刑法和道德，一律不支持。」

宥勝復出遭炎上，引爆輿論炸鍋。（資料照，記者胡舜翔攝）宥勝復出遭炎上，引爆輿論炸鍋。（資料照，記者胡舜翔攝）

林予晞2020年曾和宥勝合作影集《戒指流浪記》，坦言拍完戲後和宥勝斷聯，對於他想復出，林予晞贊同大牙和隋棠的言論，指出演員就是公眾人物，必須帶給社會好的示範，她只會思考能給予大眾哪些正確的價值觀。

小禎與宥勝曾合作電視劇《犀利人妻》，對於他宣稱「不再用宥勝名義參與任何活動」，傳出將改名復出，她坦言看不懂這樣的操作方式，「就繼續看下去吧！」她強調自己身為一位母親，對於犯罪行為絕無容忍空間，「天底下沒有一個父母能接受，該譴責的還是要譴責。」也透露兩人近年早已沒有聯繫。

林予晞（左起）曾和温貞菱、鄭宜農到冰島旅行。（翻攝自臉書）林予晞（左起）曾和温貞菱、鄭宜農到冰島旅行。（翻攝自臉書）

此外，林予晞昨穿BRATOP現身，是除了典禮晚禮服之外難得的大尺度穿著，她自認本性害羞，鮮少穿展示身材的衣服。至於做過最大膽的事，她曾和温貞菱一起在冰天雪地的冰島裸奔，身旁沒有其他遊客，只有冰島海鸚飛過，回憶當時的狀況，她眼神發光說：「像是聽到某種荒野的呼喚，感覺自己是冰雪的女王。」

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