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娛樂 最新消息

Elva骨折更換人工髖關節3年動刀5次 咬牙復健復出指日可待

蕭亞軒歷經5次手術，重拾笑容復健，讓歌迷看了很感動。（翻攝自臉書）蕭亞軒歷經5次手術，重拾笑容復健，讓歌迷看了很感動。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕天后「Elva」蕭亞軒2022年因為髖骨關節骨折，演藝工作停擺至今，昨天她曬出正在復健的照片預告回歸，經紀人更回應好消息，透露Elva已經恢復8成，目前可以「簡單律動」，距離重新站上舞台，就差最後一哩路。

蕭亞軒近期為了加快復原的腳步，以職業運動員的節奏，按照復健師的規畫開始復健。（翻攝自臉書）蕭亞軒近期為了加快復原的腳步，以職業運動員的節奏，按照復健師的規畫開始復健。（翻攝自臉書）

Elva因為受傷，原定的世界巡迴演唱會不得已喊停，休養好長一段時間的她，昨天更新社群發文：「星期三，開工大吉，心想事成，身體健康，健步如飛，喜樂常在！」

蕭亞軒近期為了重返舞台積極復健。（翻攝自臉書）蕭亞軒近期為了重返舞台積極復健。（翻攝自臉書）

Elva親自向歌迷報平安，更公開每天復健的照片，她在鏡頭前看來氣色頗佳，復出歌壇可說指日可待。

蕭亞軒的復健行程緊湊。（翻攝自臉書）蕭亞軒的復健行程緊湊。（翻攝自臉書）

經紀人心疼透露，這幾年Elva更換人工髖關節已經動了5次手術，她心急想要實現承諾歌迷的演唱會，反讓傷勢更加嚴重。

Elva每次開刀，都得經歷術後復健的折磨，過程痛不欲生，更擔心從此無法回到舞台，焦慮到暴哭，陷入人生最低潮。

據了解，Elva前後共進行5次手術，每一次都至少3個月的恢復期，幸好她以過人的意志力，還有親友、復健師的鼓勵，終於咬牙撐了過來。

近期為了加快復原的腳步，Elva共聘請3位不同的復健師，復健師知道她的目標，因此以職業運動員的節奏，在術後隔天就讓她下床開始復健。

復健師為Elva設計復健菜單，每天訓練2到6個小時，包括「髖關節患部訓練」、「筋膜復位」、「AlterG（反重力訓練）」等項目。

Elva的經紀人昨回應：「很想趕快跟粉絲們碰面，現在的復健菜單雖然是比照運動員的復健強度，但也記取過往的經驗，不再操之過急，而是依照復健師的節奏穩定進行中，也在復健師允許的情況下，額外的加課訓練。」

幸好Elva現在復健已經不會感受到劇痛，也和舞蹈老師開始練習簡單的律動，至於歌迷關心何時舉辦演唱會？經紀人表示，Elva已恢復8成，目前有進行幾項計畫，請歌迷拭目以待。

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