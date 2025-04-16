奧莉維亞術後動念引退 掩耳盜鄰助攻抗癌重生

奧莉維亞曼恩日前出席影集《掩耳盜鄰》紐約首映會，狀態相當好。（Apple TV+ 提供）

記者許世穎／台北－紐約連線專訪

曾於《X戰警：天啟》飾演性感變種人「靈蝶」的亞裔女星奧莉維亞曼恩，在影集《掩耳盜鄰》飾演男主角喬漢姆的女友，戲裡外放、性感、意志堅強，戲外曾曝光罹患乳癌的她則經歷生命中最痛苦、也最堅毅的一段時光。她透露身兼監製的喬漢姆給予很大的鼓勵，甚至和她分享自己母親的故事，讓她備感溫馨。

44歲的奧莉維亞去年3月在社群曝光罹癌經歷，更透露已進行切除手術，《掩耳盜鄰》是她完成療程期間所接的作品，她於開拍前幾天才剛完成最後一場手術，還曾動念退出演藝圈，甚至打電話給經紀人說：「別再幫我接戲了。」但她形容《掩耳盜鄰》的劇本與角色，就像一道光一樣照進她的生活。

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奧莉維亞曼恩（右）在影集《掩耳盜鄰》飾演喬漢姆女友，很感謝拍攝時他給予支持。（Apple TV+ 提供）

奧莉維亞在劇中和喬漢姆是關係親密卻充滿距離的情人，她說首次和演員一同讀劇本時剛對外公開自己罹癌消息，「我記得我們坐下來，喬轉過來對我說：『我完全不知道。』然後他跟我說了他母親的故事。」喬漢姆的母親在他10歲時因結腸癌過世，她說那一瞬間，兩人在疾病與親情中找到了共鳴。

回憶當時，奧莉維亞說兩人只是坐在那裡，還沒開始讀本、分享彼此的故事，讓她覺得在拍攝現場找到了理解與支持，甚至重新接納自己，「我不希望人們記得我生過病，我希望的是，自己能度過這一切，然後好好地活下來。」

提到生病經歷，奧莉維亞感性表示，不會因為身體生病而感到難過，「相反地，我非常感謝我的身體，因為它帶我撐過了這一切。」她透露目前已康復，但仍伴隨著感激的心情說：「我可能這輩子都會不時回頭張望。」《掩耳盜鄰》已於Apple TV+ 全球上線。

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